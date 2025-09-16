El día en que Thalía y Yolanda Andrade atentaron contra la Diana Cazadora: “Me arrepiento”

“Sí fuimos al Ángel y cuando dimos la vuelta las burbujas ya llegaban por todos lados”.

Entre Thalía y Yolanda Andrade siempre ha existido una amistad entrañable. Ambas se han acompañado en momentos más difíciles, pero también en los más felices. Se conocieron desde la adolescencia.

Recientemente, Yolanda celebró el cumpleaños de Thalía con un video donde recrea una escena de ‘Vaselina’ con andadera, luego de dar a conocer que tiene una “enfermedad degenerativa”, que no tiene cura y que “poco a poco” le impedirá caminar y hablar.

“Por tantos momentos que nos unen y, como tú dices, de la mano de Dios. Más de la mitad de nuestras vidas, estamos unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo”, escribió Yolanda.

Por su parte, Thalía le respondió: “Te amo mi Mrhu. Ya sabes que estoy a tu lado siempre. A cada momento me encontrarás de frente, sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras, cómo quieras, cuando quieras. Te amo”.

La pareja de amigas ha vivido infinidad de experiencias, sin embargo, hubo una donde estuvieron a punto de cometer un delito. Se trató de una aparente travesura que se salió de control y afectaron uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México: la Diana cazadora.

Thalía y Yolanda, siendo adolescentes, arrojaron una bolsa de jabón a la fuente de ‘La Diana’, así lo confesó Thalía. Y añadió que ambas tendrían alrededor de quince años cuando llevaron a cabo dicha travesura sobre Paseo de la Reforma.

“Una vez, ahí mi amiga Yolanda Andrade y yo, éramos bien chiquititas, yo creo que teníamos como 15 años... manejamos ahí, nos paramos al ladito y aventamos una bolsa de jabón. Sí fuimos al Ángel y cuando dimos la vuelta las burbujas ya llegaban por todos lados”, narró con tono nostálgico.

Las palabras de la intérprete encendieron el debate sobre el respeto al patrimonio nacional.

La Fuente de la Diana Cazadora es considerada una de las esculturas más importantes de la capital mexicana y suele estar protegida por normas de conservación estrictas.

Tras el relato, Thalía reconoció arrepentimiento y cuestionó la falta de consciencia que tuvo en ese momento.