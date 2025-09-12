Suscríbete
¿Nuevo romance? Ex amigo de Wendy Guevara, Marlon Colmenarez, se pasó de cariñoso con Magaly Chávez

La ex de Alfredo Adame anduvo muy cerquita del modelo.

September 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
Magaly Chávez y Marlon Colmenarez

El pasado martes 9 de septiembre se realizó la Noche Mexicana TVyNovelas a la que acudieron decenas de famosos e invitados especiales.

Durante la velada, notamos que Marlon Colmenarez llegó solo, pero luego estuvo muy bien acompañado. Como parte de “Las Bandoleras”, llegó Magaly Chávez, y fue ella quien llamó la atención del examigo de Wendy Guevara.

Y es que en un punto de la noche los vimos tomados de la mano recorriendo el lugar. En pleno show de Rosy Arango, pudimos captar cómo Marlon Colmenarez no la soltaba de la cintura y, por momentos, bajaba su mano a la cadera de la exnovia de Alfredo Adame.

Mientras él se tomaba selfies y le hablaba al oído, ella se dejaba consentir. ¿Será que hay un romance que se está gestando?

Ninguno de los dos publicó imágenes juntos desde el evento, pero cada uno sí mostró momentos que vivieron durante la Noche Mexicana TVyNovelas.

Cabe mencionar que apenas hace un mes se relacionaba a Marlon con la periodista Esmeralda Mendoza. En tanto, a Magaly no se le ha relacionado con nadie; y su romance más polémico recientemente fue con Alfredo Adame.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, Marlon sí aprovechó sus historias de Instagram para compartir que, por el momento, no está tan solo por las noches...

Marlon Colmenarez Magaly Chávez
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
