El exnovio de Imelda Garza aseguró que lo presionaron para declarar en su contra por el pleito con Maribel Guardia

A finales de enero de 2025, Imelda Garza se enfrentó a una serie de denuncias por parte de Maribel Guardia, mismas que se agravaron cuando salieron a la luz diversas especulaciones de su comportamiento. Uno de los episodios más sonados fue cuando Fernando Gamboa, con quien mantenía una relación, puso en duda los cuidados que la viuda de Julián Figuera tenía con su hijo, algo de lo que finalmente terminó arrepintiéndose y ya explicó por qué lo hizo.

Fernando Gamboa reveló que ‘mintió’ sobre Imelda Garza durante el juicio con Maribel Guardia

A través de una conversación con Addis Tuñón para “De primera mano”, Fernando Gamboa, expareja de Imelda Garza, se retractó de los comentarios negativos que hizo en el pasado acerca de la joven. De acuerdo con los dichos del hombre, que a su vez sería un viejo amigo de Julián Figueroa, si se prestó a “ensuciar” la imagen de la nuera de Maribel Guardia, habría sido porque supuestamente recibió intimidaciones.

“Era una campaña de desprestigio. Me dijeron que dijera que ella se drogaba y que aceptara que era adicta, cosa que no es, pero para legalmente poderla perjudicar. O sea, de hecho yo sí les dije que no se droga, pero te digo que era toda una campaña de desprestigio”.

Tras haber hablado de forma negativa sobre el papel como madre de Imelda Garza, justo cuando estaba en juego la custodia de su pequeño hijo, el empresario aseguró que sintió remordimiento y se atrevió a buscarla para contarle lo que había pasado. “Me sentí mal, como que la traicioné, pero no tenía otra escapatoria. De hecho yo ya hablé con Imelda y le tuve que explicar”, apuntó, evitando aclarar si después de esto quedaron en buenos términos o si marcó una ruptura irreversible.

¿Qué dijo el exnovio de Imelda Garza? Las fuertes declaraciones en su contra

Aunque Fernando Gamboa no declaró públicamente sobre las presuntas adicciones de Imelda Garza, sí habló de su trato hacia José Julián. En una charla con Javier Ceriani publicada en febrero de 2025, respaldó una historia en donde se señaló que el pequeño sí tenía que dormir en el sillón cuando ellos pasaban la noche juntos, poniendo en duda los cuidados que la joven cantante prestaba como mamá.

“Bueno, el hijo de Imelda sí se durmió en un sofá cama, estaba al lado del cuarto”, contó, apenas un par de días después de que Maribel Guardia también afirmó que su nieto estaba expuesto a situaciones incómodas cuando su madre salía con otros hombres, una historia que finalmente nunca terminó de confirmarse.