Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre el testamento de Silvia Pinal: ‘No soy materialista’

Próximo a cumplirse dos semanas de la muerte de Silvia Pinal, una de sus hijas, Alejandra Guzmán, rompió el silencio sobre uno de los temas más controversiales y que dará mucho de qué hablar durante los siguientes meses - el testamento-. La cantante de ‘Hacer el amor con otro’, fue clara en ‘Despierta América’, en un fragmento de entrevista publicada por el programa.

Alejandra Guzmán desnudó su alma ante la mirada de Alan Tache. La cantante, quien aún tiene el duelo muy reciente por la muerte de su mamá, el ícono de la pantalla chica y del cine, Silvia Pinal, dio a conocer datos inéditos sobre el testamento que dejó la primera actriz mexicana.

Alejandra Guzmán dijo que Silvia Pinal “se fue como una diva”. (Getty Images / N+)

‘A mí me dijeron que me la había dejado a mí (la mansión de Silvia Pinal), pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé, realmente es lo que menos me importa’, aseguró Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán no está muy contenta con lo qué ve ahora

Según reveló la rockera en la entrevista, tras la muerte de Silvia Pinal, pudo ver ‘cosas que no le gustaron’. Alejandra Guzmán se refirió puntualmente a la inmobiliaria a la asociación. ‘Yo empecé a ver cosas de la inmobiliaria y de la asociación, cosas que no me gustaron’, sentenció.

Por ahora, todos los herederos están a la espera de la lectura oficial del testamento cuya fecha aún no está prevista. Entre los herederos de Silvia Pinal están: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Enrique Guzmán y Frida Sofía.

Alejandra Guzmán se declaró una persona ‘no materialista’

La cantante aseguró que ‘no le interesa lo material’, pero agradece que Silvia Pinal la haya incluido en su testamento.

Silvia Pinal continúa con su recuperación en casa, rodeada de su familia. Medios y Media/Getty Images

‘Yo una vez le presté dinero para comprar su teatro Silvia Pinal y ella me pagó con un departamento que tengo por ahí en Bucareli’, confesó Alejandra Guzmán y agregó: ‘Todo lo que ella me dejó que padre que me lo haya dejado pero yo no soy tan materialista, no me importa lo material’.