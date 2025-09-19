Sylvia Pasquel pide a la prensa que deje en paz a su hermosa familia: “Ahí están los Aguilares”

“Sí, por favor, pues ya mídanse con… Ahí están los Aguilares”

La famosa familia Pinal siempre ha estado en el ojo del huracán, pues sus integrantes y sus carreras los han hecho blanco del público y la prensa. Sin embargo, tras la muerte de la matriarca de la familia, doña Silvia Pinal, se ha generado una inmensa ola de rumores y especulaciones.

La hija mayor de la ‘Última Diva del Cine de Oro’, Sylvia Pasquel, es la más buscada para romper el silencio y aclarar si son verdad las cifras millonarias y bienes que habría dejado como herencia Pinal.

Pasquel, cansada del acoso mediático, salió a exigir respeto y para frenar la aparente información falsa sobre su familia, al tiempo que hizo referencia a la situación mediática de la familia Aguilar.

De acuerdo a varios reportes, los hijos de doña Pinal se habrían sorprendido por el monto que la primera actriz mantenía en su cuenta bancaria, luego de que se afirmara que había perdido la vida sin recursos.

La suma que se maneja alcanzaría los 200 millones de pesos, según versiones, y se habría distribuido entre sus hijos y nietas como Camila, Michelle y Frida Sofía, hijas de Stephanie Salas y Alejandra Guzmán, respectivamente.

Ante los dichos, Sylvia Pasquel desmintió enérgicamente: “Mira, se dice, se comenta, se murmuran tantas cosas que no son reales y que no son ciertas, pero son peligrosas también. No crean, no crean. Esas cantidades exorbitantes de dinero no existen, no son reales, no es verdad”, indicó ante cuestionamientos del programa ‘Hoy’.

La productora y actriz también aprovechó para pedirle a los medios que se detenga la difusión de noticias falsas que afectan a su familia y que mejor se centren en otros como Los Aguilar. “Sí, por favor, pues ya mídanse con… No siempre tenemos que estar diciendo noticia. Ahí están los Aguilares”, expresó.

En paralelo a estas declaraciones, la administración de los bienes de doña Silvia Pinal también ha experimentado cambios. María Elena Galindo, quien asumió la gestión tras el fallecimiento de la productora Tina Galindo, presentó su renuncia al cargo.

“Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea. No sé si el notario o el juez les dé permiso. Pero yo ya, la verdad, ya no puedo. Ya estoy grande”, expresó Galindo.

Por su parte, Efigenia Ramos, exasistente de la diva Silvia Pinal, sugirió que la decisión de Galindo podría estar relacionada con la capacidad de la familia para manejar la situación conforme corresponde.

