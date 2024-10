Quién es Efigenia Ramos, la fiel asistente de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos

Efigenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal, ha sido figura clave en la vida de la primera actriz, ayudándola tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, no ha estado exenta de la polémica con rumores y chismes en su contra. Es así que siempre se mantiene en el foco mediático, sobe todo por la salud de la famosa.

Su más reciente aparición fue por una entrevista con “Ventaneando”, en donde habló sobre la salud de Pinal, donde confirmó que se encuentra bien, aunque están atentos para medicarla y “protegerla” porque viene el frío.

¿Quién es Efigenia Ramos?

Efigenia Ramos es la asistente personal y cuidadora de Silvia Pinal desde hace más de 30 años, por lo que sería una de las personas no familiares que han convivido por más tiempo cerca de la actriz.

A lo largo de su carrera, “Efi” se ha pronunciado en nombre de Silvia, toda vez que informa sobre detalles de la salud de la celebridad de 93 años.

Se sabe que antes de ser su cuidadora, Efigenia ayudaba a Pinal en tareas personales y profesionales, y ha permanecido cerca de la familia debido a su lealtad y discreción con la que responde a los medios de comunicación.

Efigenia ha sido testigo de momentos importantes en la vida de la diva, lo que la convierte en una guardiana de muchos de sus secretos más íntimos. A lo largo de los años, ha ganado la confianza no solo de Silvia, sino también del público que admira su dedicación.

No obstante, también estuvo involucrada en una serie de acusaciones polémicas sobre cómo, supuestamente, se aprovechaba de su cercanía de Silvia para robar dinero y adquirir propiedades, algo que ella misma desmintió hace unos meses.

En un audio enviado al programa “De primera mano”, Ramos respondió a los chismes diciendo: “Le aseguro que yo no tengo dos casas en Nezahualcóyotl, de hecho no vivo ahí; tampoco tengo una flotilla de taxis ni mucho menos tengo carros BMW, todo lo que él asegura es mentira. Me pueden investigar y verán que mi vida es tan transparente”.

A pesar de los rumores que se crean en su alrededor, la asistente de Silvia Pinal ha dicho que no han generado problemas con la familia, pues confían en ella.