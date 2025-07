¿Nueva conquista? La FOTO de Laura Flores que causó furor tras su dolorosa separación de Lalo Salazar

Fue el pasado 9 de junio cuando Laura Flores dio a conocer el fin de su relación con Lalo Salazar, una situación que le afectó considerablemente y la hizo mostrar su lado más vulnerable. No así, parece que ahora sí la artista está completamente decidida a culminar este doloroso episodio y ya estaría retomando el contacto con viejas amistades, una actitud que le valió cuestionamientos sobre si ya hay alguien más en sus pensamientos.

Laura Flores subió una foto con otro hombre y despertó las sospechas: ¿ya superó a Lalo Salazar?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Laura Flores compartió una fotografía en donde se le ve muy sonriente junto a Jesús Ochoa. Este gesto no pasó desapercibido para sus fanáticos y rápidamente le dejaron algunos comentarios cuestionándola respecto a si está saliendo con él en plan sentimental, lo que indicaría que a menos de un mes de su truene con Lalo Salazar -al que hasta le escribió una canción-, podría estar lista para escribir un nuevo capítulo.

Sin embargo, aunque la actriz de “Las hijas de la señora García” esquivó estas preguntas, en la descripción del post sí dejó claro que se trataba de un recuerdo únicamente. Por lo que la foto, además de no ser actual, sería únicamente una muestra de la gran estima que le guarda a su colega.

Laura Flores confesó que después de lo que vivió con Lalo Salazar, ya no quiere volver a enamorarse

Además de que Laura Flores solo habría subido esta selfie con Jesús Ochoa para recordar uno de los proyectos en los que coincidieron, la actriz se encontraría en un momento personal en el que no tiene ningún interés por relacionarse con otra persona. Así lo dio a conocer hace unos días durante una conversación con Gustavo Adolfo Infante, en donde admitió que la ruptura con el periodista le estaba siendo bastante complicada de sobrellevar.

Y es que además de lo repentino que fue para ella el fin de su relación, Laura Flores confesó que todo se volvió un tanto más doloroso porque Lalo Salazar aparentemente la bloqueó de redes sociales, por lo que ya no tiene forma de comunicarse con él o saber qué está haciendo de su vida. Por otra parte, el presentador de noticias se ha mantenido completamente hermético al respecto, y además de que borró las fotos con su ex, no ha querido hablar de su proceso de duelo.