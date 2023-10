Galilea Montijo es captada con su nuevo novio, Isaac Moreno, en romántico momento

Galilea Montijo disfruta de su soltería al máximo tras haberse divorciado de Fernando Reina.

Galilea Montijo aún no reconoce públicamente que ya tiene nuevo galán, pero cada vez es más evidente que la conductora de ‘Hoy’ está dándose una nueva oportunidad en el amor con el modelo español Isaac Moreno.

Tal y como ocurrió recientemente cuando Galilea Montijo e Isaac Moreno, con quien lleva saliendo poco más de cuatro meses, se dejaron ver en el famoso ‘Callejón del Beso’, en Guanajuato.

De acuerdo a la leyenda se dice que “si los enamorados se besan en el tercer escalón del ‘Callejón del Beso’ su amor durará mucho tiempo”.

Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, fue quien compartió una fotografía en la que se ve a la presentadora y al modelo en pleno momento romántico.

Poco después, Galilea Montijo, quien visitó Guanajuato por compromisos de trabajo con el matutino ‘Hoy’, habló acerca de la escapada que se dio con Isaac Moreno, luego de haber anunciado su divorcio hace unos meses del empresario y político mexicano Fernando Reina Iglesias, con quien tiene un hijo de nombre Mateo.

“De la ‘callejoneada’ terminamos en el Callejón del Beso y (cómo no besarse) porque si no dicen que es de mala suerte, que hay que subirse al tercer escalón, ¿no es cierto? y con quien vayas pues volteas y te das un beso... ‘La jefa’ no se tomó la foto, pero bien que me la tomó a mí. Hay lugares para romancear”, expresó ‘La Gali’ entre risas ante las cámaras.