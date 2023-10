Galilea Montijo, devastada, va en búsqueda de su hijo a Acapulco por tragedia que dejó el huracán Otis

Galilea Montijo compartió el dolor que siente en estos momentos al no saber nada de su familia.

Galilea Montijo se ausentó del programa ‘Hoy’ par ir en busca de su hijo Mateo, de 11 años de edad, quien está con su exesposo, Fernando Reina, al puerto de Acapulco, luego del feroz paso del huracán Otis.

Galilea Montijo está preocupada por su hijo, Mateo. galileamontijo.

Hace unos momentos, Galilea Montijo compartió afortunadamente en el programa ‘Hoy’ que ya está un poco más tranquila al enterarse que su familia se encuentra bien, pero se fue inmediatamente a Acapulco.

“La situación es dolorosa para todo México y para el estado de Guerrero. Como ustedes saben, muchos de nosotros tenemos amigos, familia, y en este momento, solamente decirles, como acaba de decir la gobernadora del estado de Guerrero, se abrió un sólo carril, así que me voy a ir a estar con mi gente”.

“Gracias a Dios sé que toda mi familia está bien, mi niño estaba en esos momentos con su papá, así que me voy a ir y a tratar también de ayudar a toda la gente, no nada más por mí, si no por toda la gente que necesita en estos momentos la solidaridad de todos nosotros, a transmitir desde allá todo lo que está sucediendo, lo que se necesita. De alguna manera, desde nuestra trinchera, ayudar con toda la fe de que vamos a salir adelante, la gente costeña, la gente Guerrero es fuerte, es gente que siempre sale a luchar y salir adelante”, expresó.