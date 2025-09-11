Nominados de la séptima semana en La casa de los Famosos: ¿Ganó la estrategia de Alexis o de Guana?

Las nominaciones de la séptima semana en La Casa de los Famosos tuvieron un elemento extra: huevitos de colores que contenían una sopresa para cada habitante.

Los cuartos se unieron desde el pasado lunes y ahora todos viven en el Cuarto Eclipse pero de todos modos las estrategias giran en torno a las antigua división entre Día y Noche.

De modo que Guana, Shiky y Dalilah tienen su propia estrategia para lograr que salga la mayor cantidad de nominados posible del otro cuarto: Abelito, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Mar Contreras

¿Cómo nominaron en La casa de los Famosos hoy 10 de septiembre?

Con la variante de los huevitos presente, La Jefa fue llamando uno a uno a los habitantes para las nominaciones que, según Alexis Ayala, dependerían más que nunca de “los huevos con los que entras al Confesionario.

Elaine Haro: “Le doy tres votos Shiky, por estrategia; dos punto a Dalilah.; y un punto a Abelito”, dijo Haro. Su huevito no alteró en nada su nominación. Guana nominó así: 3 puntos Elaine, 2 a Aaron y 1 a Abeltio. El huevito decía: “Al regresar a la sala elegirás el huevito del siguiente nominado” Alexis Ayala: Le dio 3 puntos a Dalilah, 2 a Shiky y 1 Aldo. Su huevito revirtió el sentido de su nominación y sus puntos se convirtieron en negativos. Aaron Mercury: Nominó así: “le doy 3 puntos a Dalilah, 2 puntos a Alexis y 1 punto a Aldo para evitar que salgamos todos nominados”. El huevito decía que al regresar a la sala le debería otorgar 1 punto a alguien más. Se lo dio a Shiky. Mar Contreras: Le doy tres puntos a Aldo, dos puntos a Shiky y 1 punto a Elaine. Su huevito fue benéfico porque le descontaron tres putos... aunque no tenía puntos. Dalilah Polanco: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Aaron y 1 punto a Alexis. Dijo que lo hacía así “porque estoy desesperada y no sé qué decir”. Su huevito anuló su votación de 3 puntos Shiky: Le dio 3 puntos a Alexis por estar de pesadito; 2 puntos a Aldo por ser el más fuerte y 1 punto a Aaron. Su huevito decía: “Tus nominaciones no cuentan, tienes que volver a nominar”. Nominó entonces así: 3 puntos a Abelito, 2 puntos a Elaine, y 1 punto a Mar. Aldo de Nigris: Nominó así: “Le doy 3 puntos a Dailah, le doy 2 putos a Shiky y le doy 1 punto a Eliane”. El huevito le permitió elegir a un compañero para nominar otra vez. Y eligió a Alexis. Abelito: Le dio tres puntos a Aldo, dos puntos a Alexis y un punto a Shiky, “La razón es que nos estamos protegiendo de un posible Kamikaze”. El huevito le permitio ver la nomincación de Dalilah. Segunda nominación de Alexis Aayala: Le dio 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aaron y 1 punto a Mar

¿Quiénes están en la placa de nominados en la séptima semana de La Casa de los Famosos?

Los nominados de La Casa de los Famosos este 10 de septiembre son:



Elaine Haro

Shiky

Aaron Mercury

Abelito

Alexis Ayala

Aldo De Nigris

Dalilah Polanco

Los únicos que no están nominados son Mar Contreras y Guana, que es el líder de la semana.

