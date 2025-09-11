Suscríbete
Famosos

Nominados de la séptima semana en La casa de los Famosos: ¿Ganó la estrategia de Alexis o de Guana?

Los huevitos misteriosos movieron la nominación de casi todos los habitantes, excepto la de Elaine

September 10, 2025
septimanominacioncasadelosfamosos.jpg

46 días después, las nominaciones fueron duras y directas

ViX

Las nominaciones de la séptima semana en La Casa de los Famosos tuvieron un elemento extra: huevitos de colores que contenían una sopresa para cada habitante.

Los cuartos se unieron desde el pasado lunes y ahora todos viven en el Cuarto Eclipse pero de todos modos las estrategias giran en torno a las antigua división entre Día y Noche.
De modo que Guana, Shiky y Dalilah tienen su propia estrategia para lograr que salga la mayor cantidad de nominados posible del otro cuarto: Abelito, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Aaron Mercury y Mar Contreras

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-casa--entrevista.jpg
Famosos
Facundo nos dice que Abelito ganará La Casa de los Famosos e insiste en que Cuarto Noche es “una secta”
El conductor admitió que ya estaba cansado.
September 08, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
¿Hubo beso? Así recibió Delia a su novio Facundo tras ser eliminado de La Casa de los Famosos
September 07, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

¿Cómo nominaron en La casa de los Famosos hoy 10 de septiembre?

Con la variante de los huevitos presente, La Jefa fue llamando uno a uno a los habitantes para las nominaciones que, según Alexis Ayala, dependerían más que nunca de “los huevos con los que entras al Confesionario.

  1. Elaine Haro: “Le doy tres votos Shiky, por estrategia; dos punto a Dalilah.; y un punto a Abelito”, dijo Haro. Su huevito no alteró en nada su nominación.
  2. Guana nominó así: 3 puntos Elaine, 2 a Aaron y 1 a Abeltio. El huevito decía: “Al regresar a la sala elegirás el huevito del siguiente nominado”
  3. Alexis Ayala: Le dio 3 puntos a Dalilah, 2 a Shiky y 1 Aldo. Su huevito revirtió el sentido de su nominación y sus puntos se convirtieron en negativos.
  4. Aaron Mercury: Nominó así: “le doy 3 puntos a Dalilah, 2 puntos a Alexis y 1 punto a Aldo para evitar que salgamos todos nominados”. El huevito decía que al regresar a la sala le debería otorgar 1 punto a alguien más. Se lo dio a Shiky.
  5. Mar Contreras: Le doy tres puntos a Aldo, dos puntos a Shiky y 1 punto a Elaine. Su huevito fue benéfico porque le descontaron tres putos... aunque no tenía puntos.
  6. Dalilah Polanco: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Aaron y 1 punto a Alexis. Dijo que lo hacía así “porque estoy desesperada y no sé qué decir”. Su huevito anuló su votación de 3 puntos
  7. Shiky: Le dio 3 puntos a Alexis por estar de pesadito; 2 puntos a Aldo por ser el más fuerte y 1 punto a Aaron. Su huevito decía: “Tus nominaciones no cuentan, tienes que volver a nominar”. Nominó entonces así: 3 puntos a Abelito, 2 puntos a Elaine, y 1 punto a Mar.
  8. Aldo de Nigris: Nominó así: “Le doy 3 puntos a Dailah, le doy 2 putos a Shiky y le doy 1 punto a Eliane”. El huevito le permitió elegir a un compañero para nominar otra vez. Y eligió a Alexis.
  9. Abelito: Le dio tres puntos a Aldo, dos puntos a Alexis y un punto a Shiky, “La razón es que nos estamos protegiendo de un posible Kamikaze”. El huevito le permitio ver la nomincación de Dalilah.
  10. Segunda nominación de Alexis Aayala: Le dio 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aaron y 1 punto a Mar

¿Quiénes están en la placa de nominados en la séptima semana de La Casa de los Famosos?

Los nominados de La Casa de los Famosos este 10 de septiembre son:

  • Elaine Haro
  • Shiky
  • Aaron Mercury
  • Abelito
  • Alexis Ayala
  • Aldo De Nigris
  • Dalilah Polanco

Los únicos que no están nominados son Mar Contreras y Guana, que es el líder de la semana.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mauricio-herrera--.jpg
Famosos
Mauricio Herrera necesita andadera, pero sigue trabajando en teatro a sus 91 años
September 10, 2025
 · 
Nayib Canaán
Anel-Noreña.jpg
Famosos
Anel Noreña reaparece tras infarto y agradece al programa ‘Hoy’: “gracias a Dios conservé mi empleo”
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
guana-fraude-0.jpg
Famosos
Fans de Noche acusan fraude y exigen que Guana ya no sea Líder tras ganarle a Aldo y Abelito
September 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Aimep3.jpg
Famosos
‘Aimep3’ reaparece tras perder 17 kilos; estuvo a punto de morir
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Bauche copia.jpg
Famosos
Papá de Vanessa Bauche terminó espantado tras conocer al padre de Luis Miguel: “Es un demonio”
La actriz recordó que su papá, Tito Bauche, ya no quiso frecuentar a Luisito Rey.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel sigue furioso ante el triste final de Silvia Pinal: “eso lo van a pagar, tú lo vas a pagar”
El conductor habló de nueva cuenta en su programa ‘Con Permiso’ sobre la molestia que le provoca recordar el final de ‘La Diva’.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-Zabaleta-Ricardo-Pérez.jpg
Famosos
Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, explota contra la prensa: “vienen a buscar un chisme”
El comediante mostró su molestia ante los medios de comunicación y les rebatió que nunca le preguntan por su carrera.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marilyn-Cote.jpg
Viral
Marilyn Cote, la falsa psiquiatra de Puebla, se volvió líder religiosa en la cárcel
Cote acumula siete vinculaciones a proceso, cinco por usurpación de funciones y dos por amenazas contra sus vecinos.
September 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez