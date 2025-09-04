Noche de traición y sorpresas en la sexta nominación: estos son los nominados del 3 de septiembre

El enfrentamiento en Las Casa de los Famosos México es directo: Cuarto Noche contra Cuarto Día. Pero en medio de esa pelea ha surgido una alianza peculiar: Elaine Haro y Dalilah Polanco.

Elaine está, de hecho, en una posición rara ya que pertenecía al Cuarto Día pero desde hace dos semanas se cambió al Cuarto Noche. Aún así, conserva una lealtad hacia Dalilah... o por lo menos eso le dijo en une reunión casual que tuvieron en el baño.

“Yo no te voy a nominar jamás”, le dijo Polanco.

Elaine respondió de inmediato: “Yo tampoco te voy a nominar”.

Alexis Ayala momentos antes de la gala de nominación, se aisló en el jardín para hablarle al público y reiterar que no cambiará su estilo y que seguirá siendo incisivo en el juego.

Las reglas, además, cambiaron esta semana con 2 novedades: lo primero fue que en lugar de dos, fueron tres los nominados qye tuvo que elegir cada habitante.

Y después, se agregó una caja con dos bolas doradas que los habitantes eligieron al azar y que les dio derecho a un sobre que modificó su voto con puntos menos.

Así votaron los 9 habitantes que aún quedan en La Casa

Aaron Mercury: Le dio 3 puntos a Dalilah (“creo que ya no lo está disfrutando”), 2 a Facundo (“no es congruente”) y 1 a Shiky (“por estategia”)

Alexis Ayala: Le doy tres puntos a Shiky, le dos dos puntos a Dalilah porque nadie es indispensable y Facundo para vernos en la placa

Facundo: Nominó con tres puntos a Aaron, 2 puntos a Abelito y 1 punto a Mar. No dio razones

Guana: Le doy 3 puntos a Facundo, 2 a Dalilah y 1 a Shiky.

Mar Contreras: Le dio 3 puntos a Facundo porque ha tenido comentarios personales de ciertos competidores, 2 puntos a Shiky porque también ha tenido comentarios terribles y 1 punto a Dallilah porque se toma las cosas muy personales

Aldo de Nigris: Nominó con 3 puntos a Shiky, dos a Dalilah y 1 a Facundo, a ver si también cae

Abelito: “Le doy tres puntos a Facundo dos puntos a Shiky, 1 a Daliah: mis razones es que vamos juntos y contundentes a nuestra estrategia”

Dalilah Polanco: Le dio 3 puntos a Facundo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Aldo. No dio razones. Respeto el acuerdo que tenía con Elaine de no nominarla.

Shiky: “3 puntos a Dalilah porque me va a volver loco, 2 a Facundo por hermandad, 1 punto a Alexis por tradición”

Elaine Haro: “Le voy a dar 3 puntos Facundo, 2 puntos a Shiki y 1 punto a Dalilah, a pesar de que le había prometido que no lo haría.

De hecho, Elaine trató de justificarse en el confesionario pero sólo alcanzó a murmura: “Yo no quería darle a Dalilah pero... bueno... no...”

Los nominados de La casa de los famosos este 3 de septiembre

Solo con los confesionarios, los nominados eran:



Facundo Shiky Dalilah Aaron Abelito

Las bolas doradas le tocaron a Alexis Ayala y Elaine Haro.



Elaine eligió a Alexis como cuarto nominado y sacó el sobre con menos 4 puntos.

Alexis eligió a Elaine como cuarto nominado y sacó el sobre con menos 4 puntos.

De modo que la placa quedó con los mismos cinco nominados.