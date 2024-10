¡No se quedó callada! Marie Claire Harp reaccionó furiosa a las indirectas de la esposa de Poncho de Nigris

Durante la primera temporada de La Casa de los Famosos México, en la que nació el icónico “team Infierno”, surgieron varias amistades entrañables, pero indiscutiblemente también se crearon enemistades que hasta el día de hoy permanecen. Es el caso de Marie Claire Harp y Poncho de Nigris, quienes a pesar de que solo convivieron durante una semana, no congeniaron en lo absoluto y ni siquiera estando fuera del reality han conseguido llevarse bien.

A esta complicada relación, se le suman las fuertes indirectas que Marcela Mistral, la esposa del influencer, ha lanzado, supuestamente dedicadas a la venezolana y que recientemente provocaron que renacieran las especulaciones de que en realidad “no pueden ni verse”.

Marie Claire Harp se defendió de Marcela Mistral con un tajante comentario

A través de un en vivo realizado en su cuenta de Instagram, Marie Claire se pronunció a los presuntos ataques que recibió por parte de Marcela Mistral. “Ni la topo, ni a ella ni al otro. Ya deja de odiarme tanto mujer, te vas a arrugar”, dijo la exparticipante de LCDLFM.

Posteriormente, quiso ser clara respecto a que en ningún momento ha tenido algún tipo de interés especial en Poncho de Nigris, ya que en realidad ni siquiera se conocen y no entiende por qué se le adjudican tantos problemas en los que él está involucrado. “Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás, porque es tu marido. Son una familia feliz, cuando hablen de sus problemas personales, no me metan a mí".

Una broma de Marie Claire sobre Poncho de Nigris habría hecho enojar a Marcela Mistral Instagram

¿Qué dijo la esposa de Poncho de Nigris sobre Marie Claire Harp?

En días pasados trascendió en redes sociales un clip en el que aparece Marcela Mistral “burlándose” de Marie Claire con un audio en el que mencionaba que “antes creía que tenía cara de pende$@, pero luego lo confirmó". Si bien la esposa de Poncho de Nigris no dio nombres, internautas rápidamente lo relacionaron con la venezolana, pues coincidió con el estreno del episodio de Pinky Promise en el que habló de su presunta mala relación con el presentador.