¿Le están haciendo brujería? Mhoni Vidente lanzó una fuerte predicción para Christian Nodal tras su hospitalización

La noche del pasado martes, los representantes oficiales de Christian Nodal dieron a conocer que el cantante tendría que cancelar sus siguientes presentaciones debido a que no se encontraba bien de salud, al grado de que había requerido de atención médica inmediata. Esta noticia generó gran alarma entre sus fanáticos, sobre todo porque hasta hace unos días se dejó ver completamente saludable y sin ninguna molestia notable.

Entre las reacciones que dicho episodio desataron, destaca la resolución que realizó Mhoni Vidente, quien profundizó en lo que le está pasando al esposo de Ángela Aguilar y puso sobre la mesa una alarmante versión respecto a lo que podría estar detrás de su deterioro.

Mhoni Vidente aseguró que Christian Nodal está embrujado: ¿su vida corre peligro?

A través de un video publicado en sus redes sociales, donde con frecuencia ahonda en diversas situaciones que atraviesan los famosos, Mhoni Vidente tocó el tema de los recientes problemas de salud por los que pasa Christian Nodal, quien actualmente está hospitalizado por una supuesta infección estomacal.

No obstante, parece que las visiones de la pitonisa no fue lo que reflejaron, sino que encontró una señal de alarma para pensar que podría ser resultado de un “trabajo”, es decir, maleficios o trabajos espirituales negativos. “Sí, le están haciendo brujería a Christian Nodal. Ha sido una familia muy embrujada”, sentenció la también youtuber, evitando dar una respuesta sobre si esto puede escalar a una situación alarmante.

Mhoni Vidente considera probable que alguien quiera dañar a Christian Nodal Instagram, YouTube

¿Quién le está haciendo brujería a Christian Nodal?

Pese a la sorpresa que causaron estas afirmaciones, Mhoni no mencionó si hay alguna persona en específico detrás de esta presunta brujería. No así, sí añadió que otro problema que vislumbra tiene que ver con Ángela Aguilar, ya que aseveró, sus primeros meses de casados no están siendo tan perfectos como ellos quieren hacer creer, pues las peleas se habrían convertido en una constante para ellos.