¿No es Ángela Aguilar? Confundieron a una tiktoker con la cantante y la criticaron por su romance con Christian Nodal

Una tiktoker y actriz está siendo duramente criticada por los fans que la confunden con Ángela Aguilar en medio de la polémica por su relación con Christian Nodal .

Se trata de Fernanda Mendoza, una influencer en crecimiento que vive cerca de Aguascalientes y que ha recibido cientos de comentarios negativos por quienes creen que es la hija de Pepe Aguilar.

En sus últimos videos, la joven ha tenido bastante atención por parte de los usuarios de TikTok; sin embargo, también ha recibido ‘hate’ que no le corresponde.

Entre las críticas, muchos la señalan como la doble de la novia de Nodal, diciéndole que “se parece a Judas”.

Comentarios como: “Pensé que era Ángela Aguilar”, “Que no la vea Nodal ajajja”, “Casi le miento la madre”, “Hasta me mordí la lengua. Me tragué el veneno”, y “Ay vv, ya te iba a insultar jajaja”, fueron algunos de los más destacados.

En un intento por subirse a la tendencia y dejar claro que no es quien todos creen, la tiktoker publicó un video en donde usó la canción ‘Mucha Data’ de Cazzu, que se ha hecho popular por la letra que parece ser dedicada al mexicano, aunque se estrenó en 2019.

La influencer Fernanda Mendoza respondió a las críticas por su parecido con Ángela Aguilar

En un segundo video, Fernanda se pronunció para subrayar que muchos de sus seguidores estaban confundidos sobre su identidad. “Nuevamente, estoy recibiendo hate masivo por algo que no hice yo (…) Ahorita la gente se está disculpando por quererme comentar cosas horribles y se están dando cuenta de que no soy yo”, explicó.

Si bien esto parece no molestarle en absoluto, la joven incluso aprovechó para contar un poco de su propia carrera que comenzó en la escuela.

Según la creadora de contenido, esta no es la primera vez que la confunden con Ángela Aguilar, pues el año pasado sorprendió por mostrar su potente voz, similar a la de la heredera de la dinastía Aguilar, y ha recibido comentarios negativos cada que la cantante se vuelve tendencia.