Niurka asegura que Vix quiere demandarla por alzar la voz y boicotearlos

La pasión por La casa de los famosos y el apoyo a Team Infierno ha provocado que Niurka sea la voz de un sector de televidentes.

Y es que debido a que el equipo de su hijo, Emilio Osorio, ha estado en peligro por las nominaciones, mientras Jorge Losa y La Barby Juárez han estado a salvo de ser eliminados, la cubana ha alzado la voz.

En redes sociales hay quienes insisten en que la producción favorece a Jorge Losa y hasta lo tachan de ser “protegido”. Las quejas contra la constante suerte del español han provocado comentarios acerca de un boicot contra Vix, plataforma de streaming que transmite el 24/7 de La casa de los famosos México.

El ruido llegó a oídos de Niurka y ella decidió publicar un video para decir: “Graba tu cancelación de Vix y etiquétame. Demostremos que el público manda”.

Después, Niurka contó que le avisaron que Vix planearía demandarla por promover que pierdan suscriptores.

“Acaban de avisarme mis contactos... están comentando allá adentro lo de ViX, que me van a demandar porque yo los estoy haciendo perder público... ¿por qué será? me van a demandar porque yo soy esa voz que acompaña a la gente... está bien, demándenme. A mí cualquier escenario me sirve”, dijo.

Incluso envió un mensaje a Vix: “Quiero que me bloqueen mi cuenta, para que toda la audiencia vea cómo mueve tu poder. Bloquéame a mí, ¡órale!”.