Niurka arremetió contra Juan Osorio por decir que él la impulsó en sus inicios: esta fue su dura reacción

El estreno de la nueva temporada de Aventurera, estelarizada por Irina Baeva, ha generado un sinfín de polémicas y discusiones, las cuales en su mayoría están centradas en las críticas que la rusa ha recibido por su desempeño en el escenario. Es así que a la conversación se han sumado figuras del medio, como Niurka, quien llegó a protagonizar esta puesta en escena y no ha dudado ni un momento en expresar lo mucho que le desagrada esta versión.

Pese a que Irina ya dejó claro que las críticas no la detendrán en su intento por mejorar la interpretación, parece ser que a Juan Osorio no le ha parecido que se refieran de esta forma a su producción. Por lo que decidió responderle a Niurka y, entre otras cosas, recordarle que él también creyó en ella y le dio una de sus primeras oportunidades en el teatro, por lo que no debería ser tan dura juzgando al elenco actual.

Estas palabras no fueron del agrado de la cubana, quien enfureció al enterarse de que su expareja le insinuó que parte de su fama se la debe a él, de modo que decidió enviarle un severo mensaje para aclarar la situación.

La enérgica respuesta de Niurka Marcos a las insinuaciones de que es famosa gracias a Juan Osorio

Parte de este reciente desencuentro entre Niurka y Juan Osorio comenzaron luego de que el productor señalara su molestia por los dichos de Niurka, especialmente todos los relacionados a Aventurera e Irina Baeva. “La señora esta que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su primera oportunidad?, ¿quién la llevó con Carmen Salinas?, ¿quién le tocó la puerta a Carmelita para que le diera el chance? No nos olvidemos de esto, porque hay que ser agradecidos en la vida”, apuntó Osorio, sin imaginar la contundente reacción que tendría su exesposa.

En su aparición en “El minuto que cambio mi destino”, Niurka evidenció su molestia al saber que Osorio se adjudica parte de su fama, especialmente porque pareciera que le echa en cara lo que hizo por ella cuando se conocieron.

“Uno de sus defectos es que siempre dice: ‘sin mí, no eres nadie’ Y no, sin ti soy Niurka Marcos, y sin ti, es toda la gente que te rodea. Con los que has trabajado y que tú también necesitas”, condenó la actriz, reiterando que por más que haya ayudado a nuevos talentos, no significa que dependan de él para ser exitosos.

La bailarina aseguró que ella sigue siendo Niurka, aún cuando dejó de tener el apoyo de Osorio Instagram

Por qué Niurka no volvería a trabajar con Juan Osorio

Adicionalmente, la bailarina confesó que no volvería a participar en nada donde Juan estuviera involucrado, puesto que sus personalidades ahora mismo ya no son compatibles. "Él necesita manipular todo. Y yo soy lo único en su vida que no ha podido controlar. No te puedes adjudicar el esfuerzo de los demás, no puedes llamar a tu capricho a nadie. No eres Dios, eres un productor, talentoso, sí, pero no eres Dios”, finalizó la cubana, expresando que independientemente de lo mucho que le agradece el impulso que le ha dado a Emilio, su hijo, personalmente no le gustaría volver a coincidir en ningún proyecto con él.