Suscríbete
Famosos

Ninel Conde: Qué declaraciones la metieron en problemas tras salir de La Casa de los Famosos México

El Bombón Asesino debe presentarse en las galas.

September 02, 2025 • 
TVyNovelas
ninel--conde-casa-famosos.jpg

Ninel Conde

La Casa de los Famosos México

Ninel Conde atraviesa un nuevo conflicto tras su paso por La casa de los famosos 2025. Según nos reveló una amiga cercana a la cantante, recientemente recibió una carta en la que se le exigen aclarar sus declaraciones sobre el reality.

“Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, contó la fuente que conoció de primera mano la reacción de la actriz.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-alexis-.jpg
Famosos
Facundo saca de quicio a Alexis: Los Posicionamientos de La Casa de los Famosos México hoy 31 de agosto
La Casa está que arde...
August 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM
August 31, 2025
Famosos
Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara
August 30, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

El problema comenzó cuando “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar La Casa lo cual es una mentira.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Ninel Conde?

Ninel Conde afirmó en transmisiones en vivo que su salida de La casa de los famosos México no fue una eliminación por falta de votos, sino una decisión suya y contractual debido al cansancio físico y emocional dentro de La casa, así como a compromisos laborales preexistentes.

Sus declaraciones generaron controversia, con algunos seguidores interpretándolas como una confirmación de un acuerdo previo con la producción, mientras que otros lo vieron como una forma de justificar su salida del reality.

Te presentamos las polémicas declaraciones que hizo El Bombón Asesino:

A través de un live en Instagram, la cantante habló sobre lo que ocurrió dentro del reality; algunos usuarios le comentaron que había salido porque no recibió suficiente apoyo en las votaciones, y ella respondió: “¡Claro que votaron bebé! Pero es que yo ya estaba muy cansada bebé”.

Durante la transmisión también señaló: “Estuve en un reality que se supone que duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero me salí a las tres semanas porque no aguanté. No me sacaron, me salí”.

Además, un amigo cercano que estaba con ella durante la transmisión, reforzó la versión de que su salida ya estaba pactada, asegurando que “ya estaba firmado, ya para qué votaban”.

“Creo que uno tiene que pensar en lo que es mejor para ti, lo que es mejor para tu carrera, lo mejor para tus proyectos”, expresó Ninel.

Ante el cuestionamiento de una seguidora sobre su sentir en la sala de nominados junto a Alexis Ayala, Mar Contreras, El Guana y Facundo, la cantante dejó entrever que sabía de su eliminación desde días antes: “Yo ya sabía, desde el lunes ya sabía. No puedo decirles más”.

ninel-eliminada--.jpg

Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México

YouTube

ninel conde La Casa de los Famosos México
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alejandro-Sanz-Puebla.jpg
Famosos
Alejandro Sanz camina por las calles de Puebla y nadie lo reconoce
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pepillo-Origel-XEW.jpg
Famosos
Pepillo Origel se convierte en Jorge Negrete en inesperado video en honor a ídolos del ayer
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Bozzo-3.jpg
Famosos
Laura Bozzo y la pedida de mano que la hizo enfurecer y correr a sus amigos
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ferka-Jorge-Losa.jpg
Famosos
Ferka confirma su truene con Jorge Losa entre lágrimas: “Nada es para siempre”
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
alpinista-rescate.jpg
Viral
La dejarán morir: Alpinista Natalia Nagovitsyna quedó atrapada hace 15 días y ya suspendieron su rescate
Videos tomados con drones la muestran todavía con vida... Pero es cuestión de tiempo.
September 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
nodal-cazzu.jpg
Famosos
Cazzu revela angustia en batalla legal con Christian Nodal por Inti: “Tenemos el put* control”
“El peor momento de mi vida”, dijo la argentina.
September 02, 2025
 · 
TVyNovelas
Arturo-Carmona-1..jpg
Arturo Carmona ya no se esconde, lo cachamos de la mano con su novia María Emilia
En los pasillos de Televisa, la lente de TVyNovelas cachó a la pareja.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres enfrenta incurable enfermedad por la que ya habría comenzado a despedirse
Se especula que podría tener la misma enfermedad que Yolanda Andrade.
September 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez