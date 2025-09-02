Ninel Conde: Qué declaraciones la metieron en problemas tras salir de La Casa de los Famosos México

Ninel Conde atraviesa un nuevo conflicto tras su paso por La casa de los famosos 2025. Según nos reveló una amiga cercana a la cantante, recientemente recibió una carta en la que se le exigen aclarar sus declaraciones sobre el reality.

“Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, contó la fuente que conoció de primera mano la reacción de la actriz.

El problema comenzó cuando “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar La Casa lo cual es una mentira.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Ninel Conde?

Ninel Conde afirmó en transmisiones en vivo que su salida de La casa de los famosos México no fue una eliminación por falta de votos, sino una decisión suya y contractual debido al cansancio físico y emocional dentro de La casa, así como a compromisos laborales preexistentes.

Sus declaraciones generaron controversia, con algunos seguidores interpretándolas como una confirmación de un acuerdo previo con la producción, mientras que otros lo vieron como una forma de justificar su salida del reality.

Te presentamos las polémicas declaraciones que hizo El Bombón Asesino:

A través de un live en Instagram, la cantante habló sobre lo que ocurrió dentro del reality; algunos usuarios le comentaron que había salido porque no recibió suficiente apoyo en las votaciones, y ella respondió: “¡Claro que votaron bebé! Pero es que yo ya estaba muy cansada bebé”.

Durante la transmisión también señaló: “Estuve en un reality que se supone que duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas, pero me salí a las tres semanas porque no aguanté. No me sacaron, me salí”.

Además, un amigo cercano que estaba con ella durante la transmisión, reforzó la versión de que su salida ya estaba pactada, asegurando que “ya estaba firmado, ya para qué votaban”.

“Creo que uno tiene que pensar en lo que es mejor para ti, lo que es mejor para tu carrera, lo mejor para tus proyectos”, expresó Ninel.

Ante el cuestionamiento de una seguidora sobre su sentir en la sala de nominados junto a Alexis Ayala, Mar Contreras, El Guana y Facundo, la cantante dejó entrever que sabía de su eliminación desde días antes: “Yo ya sabía, desde el lunes ya sabía. No puedo decirles más”.