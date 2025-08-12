Suscríbete
Ninel Conde olvidó que trae micrófono: Así elevó oración para que Elaine FALLARA en Prueba de Líder en LCDLFM

Al público no se le escapa nada...

August 11, 2025 • 
MrPepe Rivero
elaine-ninel-.jpg

Elaine Haro y Ninel Conde

La Casa de los Famosos México.

Hace unos días, Ninel Conde defendió con uñas y dientes a Elaine Haro de Alexis Ayala... Pero ahora pidió que fallara.

El público que mira el 24/7 de La Casa de los Famosos tiene lupa y no se les escapa nada, aunque haya todavía habitantes que dudan que la gente sintoniza el reality show a través de ViX.

Es por ello que se hizo ruido sobre las palabras de Ninel Conde, quien al parecer olvidó que traía micrófono, pues aunque bajó la voz para elevar oración, el aparato captó el sonido de su voz con claridad en plena prueba para buscar al nuevo líder de la tercera semana del concurso.

Así que el público no tiene duda... Ninel Conde pidió: “Señor, ¡no permitas que Eleine meta nada!”. (Mira el minuto 14:29 del siguiente video)

En la sección de comentarios del video compartido por La Casa de los Famosos México en YouTube, se pueden leer comentarios del público, confirmando todo:

  • "¡No puedo creerlo, es verdad !!!!! Omg”
  • “Eso dijo”
  • “A Ninel se le cae la careta súper fácil”
  • “Qué hipócrita Ninel”.
comentarios-ninel-elaine-.jpg

Esta situación resalta porque, desde que inició La Casa de los Famosos México, Ninel Conde ha cuidado a Elaine Haro como si fuera su hija e incluso la joven le ha dicho “madre”.

La prueba consistía en llevar pelotas, con la dificultad de portar una cola de sirena, y luego soplar para que las esferas cayeran en tres huecos al final de su carril.

Después de intentarlo por varios minutos, en 20 intentos, Ninel Conde logró una pelota, Elaine dos y Mariana Botas ganó, al insertar las tres pelotas... La oración de Ninel sí funcionó.

Hace unos días, Ninel defendió a Elaine de Alexis

alexis y ninel.png

Ninel y Alexis subieron el tono de los posicionamientos

ViX

Que Ninel haya pedido que Elaine fallara en su prueba, contrasta con su actitud de hace unos días, cuando explotó contra Alexis Ayala por gritarle a la jovencita.

En otra prueba, por el presupuesto de la semana, debían correr para apretar el botón que les correspondía, y fue entonces que Alexis Ayala gritó ‘Quítate’ a Elaine pues estorbaba en su camino.

Ninel se hizo de palabras con el actor y lo acusó de tener actitudes violentas verbalmente contra una mujer. En redes sociales se desató el debate y, al final, no él le ofreció disculpas a Elaine aunque recibió muchos votos como nominación.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
