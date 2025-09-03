Suscríbete
Ninel Conde aclara en vivo que fue “cotorreo de chavas": No pactó su salida de La Casa de los Famosos México

El Bombón Asesino volvió a México tras el escándalo. Aparecerá en las galas, como debía hacerlo desde su eliminación.

September 03, 2025 • 
MrPepe Rivero
Ninel Conde da la cara tras polémica.

Aunque ya no está dentro de La Casa de los Famosos México, Ninel Conde sigue amarrada al proyecto y en medio del escándalo por las declaraciones que pusieron en duda la credibilidad de los votos del público, tuvo que dar la cara y ya volvió desde Miami.

Esta semana, en nuestra edición impresa, te compartimos que Ninel Conde estaba metida en un gran problema que incluía una penalización de más de medio millón de pesos, así como el aviso de que le congelaron los pagos pendientes hasta nuevo aviso. El problema surgió cuando “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar la casa, lo cual es una mentira”.

Así que este miércoles 3 de septiembre, Ninel Conde volvió a México y aclaró que todo fue “Obviamente, cotorreo de chavas”.

¿Cuál fue la explicación de Ninel Conde ante sus polémicas declaraciones?

“Estaba con un amigo y mi amigo hizo esas bromas sarcásticas que se salieron de contexto. Al día siguiente dije '¿qué paso?’. Fue cotorreo pero no era una declaración, un hecho, de forma seria”.

Así lo dijo Ninel Conde durante una transmisión en vivo con Marie Claire Harp, la tarde del 3 de septiembre de 2025.

“No hubo ningún acuerdo, ningún convenio, al contrario, la gente es la que decide. No era la intención poner en duda la credibilidad del programa, por eso hay un interventor”, aclaró.

“En ningún momento fue mi intención crear esa desinformación porque nunca hubo ningún trato, ni convenio”, dijo sobre sus declaraciones de presunto arreglo para salir premeditadamente.

“Siempre estaré agradecida con Televisa porque me ofrecieron hacer esto en la otra televisora”, anotó.

¿Por qué se fue varios días sin aparecer en las galas?

ninel-eliminada--.jpg

Ninel Conde eliminada de La Casa de los Famosos México

Ninel Conde confesó que, tras su eliminación de La Casa de los Famosos México, fue a terapia.

“He seguido con terapia para aterrizar, saber cosas que son temporales y otras permanentes. Este es un proyecto que haces de corazón”.

“Yo salí en estado de shock, con una depresión moderada, la producción me dio la oportunidad de irme a casa a acomodar mis emociones y estabilizarme porque no quería hacer declaraciones cuando no estar equilibradas, de por sí, el problemón... Agradezco mucho que me dieron tiempo, y ya regresé a las galas, pregalas y postgalas”.

ninel conde La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
