Suscríbete
Famosos

Netflix le dice adiós a su plan Básico en México: prepárate para cambiar… o ver anuncios

El plan más económico desaparece en octubre y los suscriptores serán migrados al Estándar con anuncios por 119 pesos al mes.

August 28, 2025 • 
Luz Meraz
Netflix-México.jpg

El plan Básico sin anuncios desaparece, y con él, la opción más barata. Ahora migrarás al plan Estándar con anuncios si quieres seguir pagando menos… con pausas comerciales.

Facebook

Netflix sorprendió a sus suscriptores en México con un mensaje directo: el plan Básico sin anuncios dejará de estar disponible.

A partir del 12 de octubre de 2025, quienes lo tengan contratado serán automáticamente migrados al plan Estándar con anuncios, que tendrá un costo de 119 pesos mensuales, informó la plataforma mediante correo a sus usuarios.

Netflix explicó que este cambio implicará un ahorro aproximado del 25–30 %, ya que el nuevo plan ofrece mayor calidad de video (Full HD), la posibilidad de ver contenido en dos dispositivos simultáneos y descargar en dos equipos, aunque ahora con la condición de pausas publicitarias durante la reproducción.

A través de un correo electrónico la plataforma comunicó a sus suscriptores: “Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios. Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”

Los anuncios estarán personalizados según tu fecha de nacimiento y no aparecerán en los perfiles para niños.

LEE TAMBIÉN:
mi villano favorito 4 netflix amazon prime video
Series y Cine
¿Netflix o Prime Video? Dónde se podrá ver ‘Mi villano favorito 4' en streaming después del cine
July 11, 2024
 · 
Alexis Ceja
netflix películas qué ver
Series y Cine
¡Más que una película! La historia de Netflix con Kristen Stewart que te inspirará a vivir la vida auténtica
July 02, 2024
 · 
Alexis Ceja
intensamente 2 estreno en disney+
Series y Cine
¿Cuándo se estrena ‘Intensamente 2' en Disney Plus? Esto se sabe
June 26, 2024
 · 
Alexis Ceja
SUSANA ZABALETA.jpg
Famosos
Susana Zabaleta animó a Maryfer Centeno con un sexy regalo por este curioso motivo: VIDEO
July 03, 2024
 · 
Judith Martínez

La eliminación del plan Básico sin anuncios no es un movimiento aislado de Netflix, sino parte de una estrategia global: ya se implementó en países como España, Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia y Brasil, donde se busca favorecer la adopción del modelo con publicidad.

Planes que sobreviven tras el cambio

Actualmente, Netflix mantiene tres planes en México:

Estándar con anuncios (nuevo): 119 pesos, Full HD, dos dispositivos, descargas y pausas publicitarias.

Estándar sin anuncios: 249 pesos, sin interrumpir, Full HD, dos dispositivos, con opción extra.

Premium: 329 pesos, streaming en 4 K + HDR, hasta cuatro dispositivos y dos miembros extra.

Netflix cierra una etapa de tarifas accesibles sin anuncios. Si quieres ver sin pausas, tendrás que pagar más… o aceptar los comerciales.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Netflix
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Bruce-Willis.png
Famosos
Bruce Willis vive ahora bajo cuidados permanentes en una vivienda separada, confirma Emma Heming Willis
August 28, 2025
 · 
Luz Meraz
laurabozzodocumental.jpg
Famosos
Su mamá se lo pidió de rodillas pero Laura Bozzo la ignoró: la trágica revelación en el documental de ViX
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar-chaparro-lucy-.jpg
Famosos
‘La Mojarrita’ destapó infidelidad de Omar Chaparro y él respondió con publicación contundente
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito-mariana-botas-.jpg
Famosos
Abelito, ¿es el ‘hater’ número uno de Mariana Botas?: La nomina y se queja de su actitud con Aldo en LCDLFM
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
lupita-tiktok--.jpg
Viral
Lupita TikTok rompe el silencio, extraña a su marido y a su hija la visita en el panteón: “Le llevo juguetes”
La influencer ha pasado por momentos terribles.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-tv-azteca.jpg
Famosos
TV Azteca de luto: Murió productor detrás de programas como 100 Mexicanos VIP y La Granja VIP
Descanse en paz.
August 28, 2025
 · 
TVyNovelas
fabiola-campomanes---.jpg
Famosos
Fabiola Campomanes reaparece en el hospital y toma drástica decisión: “Decido honrar mi cuerpo”
La actriz estuvo rodeada del apoyo y amor de su hija.
August 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-di-mauro--.jpg
Famosos
Marco Di Mauro reaparece, está soltero y confiesa: “Me gustaría más adoptar que tener un hijo biológico”
El cantante atraviesa uno de los mejores momentos de su vida: se mantiene abierto al amor y al mismo tiempo impulsa un movimiento social sin precedentes.
August 28, 2025
 · 
Grisel Vaca