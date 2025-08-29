Netflix le dice adiós a su plan Básico en México: prepárate para cambiar… o ver anuncios

Netflix sorprendió a sus suscriptores en México con un mensaje directo: el plan Básico sin anuncios dejará de estar disponible.

A partir del 12 de octubre de 2025, quienes lo tengan contratado serán automáticamente migrados al plan Estándar con anuncios, que tendrá un costo de 119 pesos mensuales, informó la plataforma mediante correo a sus usuarios.

Netflix explicó que este cambio implicará un ahorro aproximado del 25–30 %, ya que el nuevo plan ofrece mayor calidad de video (Full HD), la posibilidad de ver contenido en dos dispositivos simultáneos y descargar en dos equipos, aunque ahora con la condición de pausas publicitarias durante la reproducción.

A través de un correo electrónico la plataforma comunicó a sus suscriptores: “Esperamos que estés disfrutando de todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. Solo queríamos saludarte y asegurarnos de que estés al tanto de nuestros próximos cambios. Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre”

Los anuncios estarán personalizados según tu fecha de nacimiento y no aparecerán en los perfiles para niños.

La eliminación del plan Básico sin anuncios no es un movimiento aislado de Netflix, sino parte de una estrategia global: ya se implementó en países como España, Canadá, Reino Unido, Alemania, Japón, Australia y Brasil, donde se busca favorecer la adopción del modelo con publicidad.

Planes que sobreviven tras el cambio

Actualmente, Netflix mantiene tres planes en México:

Estándar con anuncios (nuevo): 119 pesos, Full HD, dos dispositivos, descargas y pausas publicitarias.

Estándar sin anuncios: 249 pesos, sin interrumpir, Full HD, dos dispositivos, con opción extra.

Premium: 329 pesos, streaming en 4 K + HDR, hasta cuatro dispositivos y dos miembros extra.

Netflix cierra una etapa de tarifas accesibles sin anuncios. Si quieres ver sin pausas, tendrás que pagar más… o aceptar los comerciales.