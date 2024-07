Murió el rapero Omar Thug en Nuevo León: así fue el sangriento ataque que le costó la vida

Omar Thug, un joven exponente del rap en México, murió

Fue la banda de Omar Thug, Under Side 821, quien confirmó el lamentable fallecimiento de su vocalista con un emotivo post en redes sociales que no tardó en viralizarse:

“Descansa en paz, carnal! Vivirás por siempre en canciones de rap”, se lee en el conmovedor mensaje que la banda publicó en su cuenta de Instagram, el cual fue acompañado por una foto de Omar Thug a blanco y negro, ¿pero cómo sucedió el ataque armado en donde falleció el rapero? Esto es todo lo que se sabe.

ASÍ MURIÓ EL RAPERO OMAR THUG EN NUEVO LEÓN

De acuerdo con los primeros reportes, Omar Thug fue víctima de una bala perdida que lo dejó herido de gravedad; lamentablemente, horas después se confirmó el deceso del rapero, quien murió junto con otras tres personas en una balacera ocurrida afuera de un fraccionamiento de Apodaca.

En efecto Omar Thug no falleció en el lugar, sino que fue trasladado a un hospital en donde perdió la vida poco después debido a la gravedad de sus heridas. Sobre los responsables del ataque, sólo se supo que se trató de un grupo de personas armadas que huyó del sitio a bordo de una camioneta.

La familia de Omar Thug sufrió horas de tensión mientras los médicos buscaban estabilizar al rapero; incluso, solicitaron donadores de sangre durante varias horas hasta que se confirmó el fallecimiento del músico urbano.

EL MENSAJE CON EL QUE LA PAREJA DE OMAR THUG LO DESPIDIÓ

Fue Fátima Delgado, la pareja de Omar Thug, quien finalmente confirmó su deceso con un emotivo mensaje que pronto circuló en varias plataformas de redes sociales:

“No sabes el dolor que me dejas, jamás me pasó por la mente esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste (...) la vida es tan injusta mi amor”, escribió la joven.

Omar Thug dejó en la orfandad a un bebé de apenas seis meses de edad. Descanse en paz.