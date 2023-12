Muere esposo de conductora deportiva a días de haberse casado

La querida conductora deportiva Linda Cruz ha sufrido la pérdida de su esposo, José Miguel Espinal, con quien apenas se casó el pasado 18 de noviembre en la playa, rodeados de sus seres queridos, y tenían planes de formar una familia.

Fue la propia presentadora Linda Cruz que compartió la triste noticia del fallecimiento de su esposo con este desgarrador mensaje de despedida:

“Mi amor, ¿cómo me explico que no te volveré a abrazar, que no te volveré a dar los besos en la frente que tanto te encantaban? Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Con esta foto que a todos nos impactó, que sin darnos cuenta estabas ya con tus alas de ángel. No lo entiendo, pero acepto y respeto la voluntad de Dios, estoy segura que ya cumpliste aquí la misión que Dios tenía para ti”.

“Gracias por enseñarme a amar genuinamente y con toda el alma. Gracias por darme la historia de amor más intensa, pura y sincera. Te amo más de lo que imaginas, me quede con la satisfacción que te lo demostré a día a día, siempre te prometí que iba a ser la mejor esposa y el poco tiempo que Diosito nos permitió estar juntos, me permitió serlo y siempre me decías ‘sos la esposa perfecta’. Me quedo con tu sonrisa, tus besos, tus abrazos, tus flores cada mes, tu amor intenso y apasionado”.

José Miguel Espinal, esposo de Linda Cruz, pierde la vida, QEPD. lindacruztv

Al momento se desconoce la causa de fallecimiento del piloto de aviación José Miguel Espinal, esposo de Linda Cruz, conductora salvadoreña de la cadena Tigo Sports.

