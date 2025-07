Montserrat Oliver aclara su supuesta cena ROMÁNTICA con María Félix: ¿hubo algo especial entre ellas?

No es la primera vez que Montserrat Oliver se mete en polémicas por su estilo desenfadado y su tendencia a hablar sin filtros en pleno programa en vivo; sin embargo, en esta ocasión la controversia llegó demasiado lejos debido a que la misma “Doña” María Félix se vio “raspada” en una historia muy curiosa.

Una simple historia de “Montse” escaló a tal grado que incluso se llegó a rumorar que ella y María Félix disfrutaron de una supuesta “cena romántica con velas” en donde hasta un beso apasionado hubo... ¡ la mejor amiga de Yolanda Andrade pidió respeto y, de paso, desmintió todas las especulaciones de la forma más directa posible!

TE PUEDE INTERESAR:

‘Tiene miedo': la catastrófica predicción de Mhoni Vidente que pondría en aprietos a Julio César Chávez Jr.

¿El karma de Karla Panini? Así fue el apasionado amorío de Fabiola Martínez con Américo Garza

Quién es Ernesto Figueras, el dueño del Canal Alfa en la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

¿Cuál fue la verdadera relación de Montserrat Oliver y María Félix?

En un encuentro que Montserrat Oliver sostuvo con la prensa y que fue retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la presentadora de Unicable aceptó que, aunque María Félix sí pidió conocerla y sí tuvo una reunión muy hermosa con ella, su relación no escaló a nada más.

"¡Cuál cena romántica con velas! Vean a lo que llegan los chismes, por el amor de Dios”, explotó “Montse” en su charla con medios de comunicación tras participar en un evento.

A decir de Oliver, lo único que llegó a sentir por María Félix fue un inmenso respeto por su carrera y una intensa emoción por encontrarse frente a frente con una de las figuras más icónicas del Cine de Oro mexicano... ¡pero nada más!

“Sí tuve el gusto de conocerla con ‘El Candelero'; ella me quiso conocer y me encantó; me sentí súper halagada, me dio un beso en la mano, fue amorosa y hermosa conmigo, no me dio ningún beso en ningún otro lado ni hubo cena con velas”, aclaró la famosa.

Al final, Oliver reiteró que ella siempre admiró a María Félix por su trabajo y nada más: “Yo admiro a ‘La Doña,’ siempre la he admirado, tuvo una carrera artística increíble, la respeto y la respeté muchísimo y ya no le sigas que me ponen en un lugar en el que no estuve”, replicó.

Como ves, una simple historia puede convertirse en un chisme viral más rápido de lo esperado y, por ello, es importante aclararlo antes de que crezca más tal y como lo hizo Montserrat Oliver.

¿Cuántas veces se casó María Félix?

Además de su talento y su carácter indomable tanto dentro como fuera de la pantalla, María Félix siempre llamó la atención por su polémica vida amorosa , y es que se casó un total de 4 veces además de tener varios romances con famosos: ellos fueron sus esposos.