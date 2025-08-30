Suscríbete
Famosos

Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija

Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.

August 29, 2025 • 
MrPepe Rivero
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg

Carlos de la Mota tuvo nuevo bebé

Instagram

En octubre de 2024, Carlos de la Mota y su esposa Laura Pérez sufrieron la pérdida del bebé que esperaban. Pero este mes de agosto, ya dieron la bienvenida a su bebé arcoíris, una linda niña llamada Montserrat.

El que fuera actor de telenovelas como ‘Destilando amor’ y ‘Por ella soy Eva’, ahora se dedica a un cargo diplomático, pues es Embajador de su natal República Dominicana ante el Reino de los Países Bajos.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Y aunque en sus redes sociales comparte publicaciones relacionadas con su actual cargo, también compartió este feliz momento familiar provocado por la llegada de la bebé.

“Sin Palabras !!! Gracias DIOS !!! T AMO Montserrat”, escribió al compartir su primera imagen con la nena.

Carlos y Laura están casados desde hace 3 años, y tienen una hija en común, llamada Carla, quien también ya conoció a su hermanita.

Cabe mencionar que Carlos de la Mota y Laura decidieron construir una familia, junto a Mía, la hija mayor de Laura de una relación anterior, quien también llegó a la habitación del hospital a conocer a su hermanita menor, Montserrat.

Carlos De La Mota
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
itati-cantoral---hijos.jpg
Famosos
Itatí Cantoral celebra su carrera pero nos confiesa: “Ser mamá es el papel que más amo”
August 29, 2025
 · 
Nayib Canaán
shakira--gnp.jpg
Famosos
¿Shakira GRATIS en el Zócalo? Alertan que ya te deberías ir formando
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Adrian-Mayito.png
Famosos
Mario Bezares confiesa que estuvo a nada de golpear a Adrián Marcelo por defender a Gala Montes
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
alexis ayala (5).jpg
Famosos
Alexis Ayala confiesa sus verdaderas intenciones: no salvará a ninguno de sus amigos del Cuarto Noche
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
gorra-nino-Kamil-Majchrzak.jpg
Viral
Tipo le roba a niño la gorra que tenista Kamil Majchrzak le había regalado; se hizo viral y esto pasó
Kamil Majchrzak buscó al niño... e internet busca al sujeto.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Derbez.png
Series y Cine
“De Viaje con los Derbez” estrena quinta temporada en Japón

El tráiler ya está disponible y el estreno será el 26 de septiembre por Prime Video.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
salvadorzerbonicelineeetopchefvip.jpg
Famosos
Salvador Zerboni no se deja tocar por Celinee en Top Chef VIP: “Con mucho respeto, hazte para allá”
Zerboni fue de los mejores cocineros pero generó polémica con su reacción contra la modelo y actriz
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
robodesalvacion.jpg
Famosos
El elevador del destino cambia el rumbo de la salvación: estos habitantes tratarán de robarla en LCDFM
Los habitantes fueron sometido por La Jefa a una dinámica nunca antes vista en el reality show
August 28, 2025
 · 
Alejandro Flores