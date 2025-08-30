Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija

En octubre de 2024, Carlos de la Mota y su esposa Laura Pérez sufrieron la pérdida del bebé que esperaban. Pero este mes de agosto, ya dieron la bienvenida a su bebé arcoíris, una linda niña llamada Montserrat.

El que fuera actor de telenovelas como ‘Destilando amor’ y ‘Por ella soy Eva’, ahora se dedica a un cargo diplomático, pues es Embajador de su natal República Dominicana ante el Reino de los Países Bajos.

Y aunque en sus redes sociales comparte publicaciones relacionadas con su actual cargo, también compartió este feliz momento familiar provocado por la llegada de la bebé.

“Sin Palabras !!! Gracias DIOS !!! T AMO Montserrat”, escribió al compartir su primera imagen con la nena.

Carlos y Laura están casados desde hace 3 años, y tienen una hija en común, llamada Carla, quien también ya conoció a su hermanita.

Cabe mencionar que Carlos de la Mota y Laura decidieron construir una familia, junto a Mía, la hija mayor de Laura de una relación anterior, quien también llegó a la habitación del hospital a conocer a su hermanita menor, Montserrat.