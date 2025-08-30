Suscríbete
Noticias

El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!

Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

August 29, 2025 • 
Luz Meraz
Cuauhtemóctzin.png

Cuauhtemóctzin no es solo un espectáculo: es una invitación a escuchar a quienes ya no están, a reconocer raíces milenarias

Secretaría de Cultura de la CDMX

Este Día de Muertos 2025, el Zócalo se transforma en un escenario vivo donde la memoria, la historia y la música se entrelazan.

La Secretaría de Cultura de la CDMX anuncia la puesta en escena de Cuauhtemóctzin, una ópera fílmica que narra el último aliento de Ysabel recordando su vínculo con el último tlatoani mexica, en una producción que honra el mestizaje lingüístico con actuaciones en náhuatl, maya y español.

Serán tres funciones gratuitas los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, rodeadas por la monumental ofrenda de la plaza.

@adrixsalazar

Un vistazo a la historia en el Palacio de bellas artes #teatro #cdmx #conquista #palaciodebellasartes

♬ Elegant Murder - VideoHelper

Experiencia ancestral

Inspirada en el ensayo lírico Episodio Guatimótzin de Aniceto Ortega, la obra fue adaptada por el maestro Máynez Champion y revive el asedio de Tenochtitlan y el recuerdo de Cuauhtémoc con voces que atraviesan siglos y lenguas.

La puesta en escena cuenta con el acompañamiento de la Orquesta Camerata Metropolitana, el Coro Cantus Hominum y el grupo prehispánico Tribu.

@selizabethzuiga

Cuauhtémoctzin Ópera fílmica bellas artes

♬ sonido original - Selizabeth Zuñiga

Ópera junto al altar monumental del Zócalo

La representación se realizará en el mismo espacio donde se instalará, del 25 de octubre al 2 de noviembre, la ofrenda monumental dedicada a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan. El contraste entre música, ofrenda y el entorno urbano convertirá la plaza en un altar vivo de memoria y arte.

La cultura ancestral se encuentra con la expresión artística contemporánea en el corazón de la ciudad, no te lo puedes perder.

Te puede interesar:
Mariana-sudadera aldo.png
Famosos
“Que no sea desgraciada”: Doña Lety a Mariana Botas por la sudadera de su nieto
August 27, 2025
 · 
Luz Meraz
Yolanda Andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade sorprende con un cambio de look en plena crisis de salud
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Alicia-Villarrear.png
Famosos
Alicia Villarreal vuelve a enamorarse: presenta a su novio influencer que es 11 años menor
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz
Wendy-Ninel.png
Famosos
Wendy Guevara le responde a Ninel Conde con todo: “Te escuchas como ardida”
August 26, 2025
 · 
Luz Meraz

Día De Muertos
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
calor.png
Noticias
Alerta por la canícula 2025 en México: estos son los 3 estados que sufrirán más calor
June 28, 2025
 · 
Natalia López Gómez
papa leon xiv
Noticias
¿Qué se sabe del papa Leon XIV y el supuesto encubrimiento de casos de abuso sexual en la Iglesia?
May 12, 2025
 · 
Laura Reyes
vacaciones de semana santa
Noticias
¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa en México 2025? La SEP ‘regaló’ más días libres
March 25, 2025
 · 
Alexis Ceja
alimentos prohibidos escuelas
Noticias
¡Adiós papitas y pizza! Estos son los 23 alimentos que estarán prohibidos en las escuelas a partir del 29 de marzo
March 25, 2025
 · 
Alexis Ceja
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
La cantante eligió un exclusivo resort en Los Cabos, reconocido por la Guía Michelin, para celebrar su despedida de soltera.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”
El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está en medio de un nuevo escándalo pues filtraron algunos videos íntimos de él con una ex
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
casa-famosos-paranormal.jpg
Famosos
¿Un fantasma? VIDEO prueba actividad paranormal en La Casa de los Famosos México... y ya había ocurrido
Tal como ha pasado en temporadas anteriores, algo de manifestó.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero