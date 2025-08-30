Suscríbete
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)

La actriz y cantante ofrecerá contenido íntimo y cercano desde su Instagram por solo 89 pesos mensuales, sin ser algo explícito.

August 29, 2025 • 
Luz Meraz
ImeldatUñon.png

No se trata de mostrar lo que llaman “porn”, Tuñón quiere vender contenido de su día a día.

Imelda Tuñón, la actriz y cantante conocida por su historia como viuda de Julián Figueroa, anunció que ofrecerá contenido exclusivo para sus seguidores a través de Instagram.

En medio de su batalla legal con Maribel Guardia, decidió abrir una suscripción que promete humanizar su faceta pública sin dejar de lado su carrera artística.

“Oigan, ya se pueden suscribir a mi contenido exclusivo y tengo mucho que compartir, hablo mucho”, dijo para sus más de 600 mil seguidores.

Tuñón aclaró que esta idea no tiene nada que ver con OnlyFans. En sus propias palabras:

“No es tipo OnlyFans, va a ser algo muy diferente a lo que ven en redes sociales. Obvio sí habrá más fotos, más videos, respuestas a preguntas y contacto directo”.

Destacó que no están buscando contenido explícito, sino material íntimo y casual que muestre su vida real.

Contenido exclusivo y acercamiento a su público

La membresía cuesta 89 pesos al mes durante la promoción, e incluye beneficios como:

  • Tres historias y dos reels inéditos cada mes
  • Insignia de suscriptor VIP
  • Contenido detrás de cámaras
  • Respuestas personalizadas
  • Acceso anticipado a sus lanzamientos
  • Invitaciones a eventos presenciales
  • Agradecimientos y menciones especiales

Además, aseguró que no dejará su carrera como actriz y cantante, sino que esta plataforma será una forma adicional de conectar con su público.

Críticas en esta nueva etapa

El anuncio no pasó desapercibido. Algunas voces en redes cuestionaron su economía tras el retiro de apoyo de Maribel Guardia, especulando sobre la motivación de la suscripción. Sin embargo, Imelda cree que es una herramienta para reafirmarse en su carrera artística, compartir más de su vida y afrontar los tiempos actuales.

Imelda Tuñón abre una ventana digital con corazón: más que generar dinero, busca construir una comunidad donde luzcan sus momentos reales, lejos del drama, pero con toda la sinceridad de quien aún tiene historia que contar.

