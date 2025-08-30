Suscríbete
Famosos

Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas

El cantante luce unos 45 kilos más delgado; mientras unos celebran su transformación, otros se preguntan si todo está bien con su salud.

August 29, 2025 • 
Luz Meraz
Mijares.png

Un cambio radical que no dejó indiferente a nadie.

TikTok/Instagram

Manuel Mijares, conocido como uno de los baladistas más emblemáticos de México, revolucionó las redes con un video donde luce considerablemente más delgado. Los comentarios no se hicieron esperar y la división de opiniones fue inmediata.

Redes entre aplausos... y preocupación

En su publicación, se destaca que Mijares aparenta estar 45 kilos más delgado, incluso más esbelto que en los inicios de su carrera como “Soldado del amor” en los 80. Algunos fanáticos lo alabaron, celebrando su disciplina y apariencia renovada.

Pero otros, visiblemente preocupados, dejaron mensajes como: "¿Todo bien en casa?”, insinuando inquietud por su salud o situación personal.

En otra publicación, hecha por su hija Lucero Mijares, se ve cómo baila con la misma fuerza que el resto, por lo que los usuarios no tardaron en reconocer lo fuerte y ágil que se ve.

“Mijares con lo delgado que está se mueve como un adolescente bien por él”, “Está muy delgado”, “Aparte de buen cantante Mijares, ahora delgado, se ve muy bien”, escribieron los internautas

@lucero.mijarx

oficialmijares: 💃🕺Ayer me tocó darles unas clases de baile a estos muchachos... 🤭 ¿Creen que les habré enseñado bien? 🎤✨Mañana nos vemos en el Auditorio Nacional para vivir juntos ENTRECOMPLICES. ¡Va a estar increíble! 🔥🎶 #entrecómplices #yahir #alexanderacha #maríaleón #luceromijares

♬ sonido original - lucero.mijarx

Mejor que nunca

El nuevo look no solo es físico: su estilo se actualizó con vestuario brillante y cortes más arriesgados, dejando atrás los tradicionales trajes sobrios. Es una transformación integral que está dando qué hablar... para bien... o para mal.

A través de TikTok, Yuri presumió el sorprendente cambio físico de su amigo, mostrando cómo chalecos de los años 80 le volvieron a quedar.

“Y ya le cabe su ropa porque ya bajó de peso. Ya pesas, ¿cuánto? ¿ ochenta y qué kilos?”, le pregunta.

@adrianablandono

Yuri presume que Mijares bajó de peso #viral #mijares #mexico #yuri #fyp #parati

♬ sonido original - Lucero Fans

Jugando Mijares le contesta que no le importa y ella le dice riendo: ¡Está bien para que la gente vea que ya bajaste de peso! Posteriormente aclaran 83 kilos:

“Ahora pesa 83 kilos, ¿y cuánto vas a bajar más? ¿A 80?”.

@yuri.fansmty

✨️¡No aguanté la risa! 🤣 Mijares me enseñó un chaleco de hace mil años y me dice: “¡Ya me queda otra vez!” 😎 ¡Está más flaco que nunca! Ya casi listos pa’l 20 y 21 de junio en el Palacio 🙌 #EntreAmigos #BackstageConYuri #MijaresFit

♬ sonido original - Club oficial Yuri fans Mty
