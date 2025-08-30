Suscríbete
Famosos

¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!

Una indiscreción de Dalilah Polanco y Mar Contreras reveló las condiciones en que viven los habitantes

August 29, 2025 • 
Alejandro Flores
casa de los famosospresupuesto.jpg

El presupuesto se asigna cada semana

ViX

Los habitantes de La Casa de los Famosos México viven en austeridad. Incluso cuando, como sucedió en esta quinta semana, superan la prueba semanal y consiguen el total del presupuesto, es necesario una planeación rigurosa.

Aunque el monto del dinero que se les otorga para comprar comida es un secreto de producción, tanto en la anterior temporada como en esta, una habitante cometió la indiscreción de revelar cuánto es el presupuesto que se les asigna.
En La Casa de los Famosos de 2024, por ejemplo, Mariana Echeverría reveló que cuando conseguían solamente la mitad del presupuesto, se les otorgaban “4,800 pesos para 12 personas”.

“Te da para comprar pan, salchicha, jamón tortilla, algunas proteínas, que era pollo. Yo administraba todo como mamá pollita. Compraba todo lo barato”, reveló´en una entrevista con Mara Patricia Castañeda semanas después de salir de La Casa.

¿Los habitantes de La Casa de los Famosos viven por debajo de la línea de pobreza?

Eso significa que los habitantes viven por debajo de lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llama “línea de pobreza”. Este estándar se delimita a partir de la canasta básica, es decir, cuánto dinero necesita un mexicano para comprar, en el caso de la comida, la canasta básica alimentaria.

En el corte de agosto de este 2025, el INEGI determinó que cada mexicano requiere 81 pesos al día para cubrir ese gasto. ¿Cuánto se le asignaba a cada habitante de La Casa de los Famosos el año pasado? 57 pesos al día, cuando tenían el presupuesto completo.

En este 2025, La Casa de los Famosos México ajustó el presupuesto que se le da a los habitantes. Hay que recordar, también, que el INEGI informó que hubo un aumento del 3.6% en el precio de los productos de la canasta básica con respecto al año pasado.
En una conversación entre Dalilah Polanco y Mar Contreras, mientras planeaban las compras semanales, se supo cuánto dinero se les otorga: 6 mil pesos cuando es la mitad del presupuesto; 12 mil cuando es el total.

La conversación ocurre ahora que quedan 11 participantes por lo que es posible deducir que a cada uno de ellos le tocan mil 90 pesos semanales. Al dividirlo entre los siete días de la semana, resulta que cada habitante tiene 155 pesos al día.... cuando tienen el presupuesto completo. Cuando solo consiguen la mitad, les quedan 77 pesos, lo cual queda otra vez por debajo de la línea de pobreza.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
