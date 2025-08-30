Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”

En una jugada provocadora, Emiliano Aguilar volvió a encender la polémica al sugerir una pelea de dos mujeres señaladas por la opinión pública: su propia hermana Ángela Aguilar, por su relación con Christian Nodal, y Yahritza Martínez, del grupo Yahritza y Su Esencia, cuyos comentarios sobre la cultura mexicana desataron fuertes críticas.

Un combate “por el perdón de México”

El origen de la controversia fue una historia en Instagram donde Emiliano compartió un meme que recreaba una cartelera de pelea amateur, invitando a un combate entre Ángela Aguilar y Yahritza Martínez dentro del formato Supernova Strikers. El título sugerido para el encuentro: “Por el perdón de México”, una propuesta que él calificó irónicamente como “millonaria”.

“Oigan tuve una idea millonaria para el Supernova, sería brutal: Un combate llamado ‘Por el perdón de México’ donde boxeen Ángela Aguilar y Yahritza por el perdón de México”, escribió Emiliano.

¿Por qué Ángela vs Yahritza?

Supernova Strikers es un show que mezcla boxeo amateur, música y entretenimiento digital, con participación de influencers, artistas y figuras del espectáculo, diseñado para conquistar a audiencias jóvenes. La idea de Emiliano calzó a la perfección con ese tono irreverente.

Ángela Aguilar ha sido centro de críticas por su relación apresurada con Christian Nodal y las tensiones familiares que eso provocó. Su figura pública se ha convertido en blanco constante de comentarios corrosivos.

Yahritza y Su Esencia fueron cancelados en redes tras declaraciones donde compararon la comida mexicana con la estadounidense y mostraron incomodidad con la vida en CDMX, lo que generó una fuerte reacción nacional.

La combinación de esas dos trayectorias cargadas de controversia fue la mecha que encendió memes y debates.

Risas, críticas y memes al por mayor

La publicación viral generó diversión para muchos, mientras otros lo criticaron por meter a su hermana en un juego mediático sin filtro. Todavía no hay respuesta pública de Ángela ni de Yahritza, pero el meme se viralizó y encendió la conversación online.

Emiliano Aguilar volvió a ponerle leña al fuego esta vez, no fue con declaraciones directas a su padre o hermanos, sino con un meme que busca pelea... o al menos reacciones.