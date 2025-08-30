Suscríbete
Famosos

Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?

El queso, las tortillas y el chocolate son los motivos de la mayor parte de las disputas entre los habitantes

August 30, 2025 • 
Alejandro Flores
comida casa de los famosos.png

La cocina es un “campo de batalla”

ViX

En cuanto terminó el reto de robo de salvación de este jueves 28 de agosto, Facundo fue a la cocina, abrió la alacena y bajó una bolsa de pan de caja y se puso a hacer sandwiches.

“Ahora sí vamos a comer bien porque ya regresó la abundancia”, dijo el conductor con su tono socarrón.
Pero no todos están de acuerdo con esa “abundancia”. Otros habitantes como Guana y Dalilah Polanco están cnvencidos de que el camino que tienen que seguir es racionar la comida dentro de la casa.

“En la noche, la cena es arrasar con todo”, dijo Guana al señalar las actitudes algunos de sus compañeros.

Por ejemplo, le pareció inadecuado que Alexis Ayala se hiciera una quesadilla con doble tortilla cuando se le había advertido que ya solamente quedaban 14 tortillas para toda la semana.

“A lo mejor lo que hay que hacer es que cuando llega la comida del presupuesto, les repartimos sus cuatro o cinco tortillas que les tocan para toda la semana y que las guarden en sus bolsitas con su nombre”, propuso Guana.

¿Dónde esconde la comida Dalilah Polanco?

Dalilah asegura que hay un grupo de habitantes particularmente abusivos con la comida. Ella le llama “los niños” y con eso se refiere a Aldo, Elaine y Aaron.

“Me agarran un pedazo de queso y lo usan todo para una quesadilla; no piensan en los demás. Son como hijos únicos que usan dos terceras partes de lo que agarran y la otra parte la tiran”, le dijo Dalilah a Alexis Ayala.

Esa conversación sucedió en la cocina cuando Dalilah estaba escondiendo el queso. Y recordó que la Nutella (un artículo de lujo dentro de La Casa de los Famosos) duró tres días, y que el jueves ya no había.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
priscila valverde y alexis ayala.jpg
Famosos
Ya fuera de la Casa, Priscila Valverde se lanza contra Alexis Ayala
La ex habitante de La Casa de los Famosos habló sobre el “Priscila, la, la, la, la, la” que le dedicó Alexis horas antes dentro del reality show
August 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México
August 24, 2025
Famosos
¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM
August 24, 2025
Famosos
Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”
August 23, 2025

Polanco, mientras deciden si racionan o no la comida, ya decidió esconder la comida.

“A veces en el refrigerador o a veces la pongo atrás de alguna cosa en la alacena... en un lugar donde, claro, yo no la alcanzó”, le dijo a Alexis con un dejo de ironía.

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mijares.png
Famosos
Mijares sorprende (y divide) con su pérdida de peso: su foto generó elogios y dudas
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
casa de los famosospresupuesto.jpg
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
ImeldatUñon.png
Famosos
Imelda Tuñón lanza su espacio íntimo: venderá contenido exclusivo (no es OnlyFans)
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
Angela-Yharitza.png
Famosos
Emiliano Aguilar promueve pelea entre Ángela y Yahritza: “Por el perdón de México”
August 29, 2025
Cuauhtemóctzin.png
Noticias
El Zócalo se viste de ópera: estrena Cuauhtemóctzin en Día de Muertos, ¡totalmente gratis!
Una ópera fílmica en náhuatl, maya y español llegará al corazón de la capital mexicana durante el Día de Muertos: tres funciones gratuitas en el Zócalo entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
carlos-de-la-mota-bebe--.jpg
Famosos
Carlos de la Mota da la bienvenida a su bebé arcoíris: Ya nació Montserrat, su segunda hija
Fue actor en telenovelas de Televisa pero ahora ocupa un cargo diplomático.
August 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Selena-Gomez-DespedidadeSoltera.png
Famosos
¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?
La cantante eligió un exclusivo resort en Los Cabos, reconocido por la Guía Michelin, para celebrar su despedida de soltera.
August 29, 2025
 · 
Luz Meraz
emiliano aguilar pepe aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”
El cantante, hijo de Pepe Aguilar, está en medio de un nuevo escándalo pues filtraron algunos videos íntimos de él con una ex
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores