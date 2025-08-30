Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?

En cuanto terminó el reto de robo de salvación de este jueves 28 de agosto, Facundo fue a la cocina, abrió la alacena y bajó una bolsa de pan de caja y se puso a hacer sandwiches.

“Ahora sí vamos a comer bien porque ya regresó la abundancia”, dijo el conductor con su tono socarrón.

Pero no todos están de acuerdo con esa “abundancia”. Otros habitantes como Guana y Dalilah Polanco están cnvencidos de que el camino que tienen que seguir es racionar la comida dentro de la casa.

“En la noche, la cena es arrasar con todo”, dijo Guana al señalar las actitudes algunos de sus compañeros.

Por ejemplo, le pareció inadecuado que Alexis Ayala se hiciera una quesadilla con doble tortilla cuando se le había advertido que ya solamente quedaban 14 tortillas para toda la semana.

“A lo mejor lo que hay que hacer es que cuando llega la comida del presupuesto, les repartimos sus cuatro o cinco tortillas que les tocan para toda la semana y que las guarden en sus bolsitas con su nombre”, propuso Guana.

¿Dónde esconde la comida Dalilah Polanco?

Dalilah asegura que hay un grupo de habitantes particularmente abusivos con la comida. Ella le llama “los niños” y con eso se refiere a Aldo, Elaine y Aaron.

“Me agarran un pedazo de queso y lo usan todo para una quesadilla; no piensan en los demás. Son como hijos únicos que usan dos terceras partes de lo que agarran y la otra parte la tiran”, le dijo Dalilah a Alexis Ayala.

Esa conversación sucedió en la cocina cuando Dalilah estaba escondiendo el queso. Y recordó que la Nutella (un artículo de lujo dentro de La Casa de los Famosos) duró tres días, y que el jueves ya no había.

Polanco, mientras deciden si racionan o no la comida, ya decidió esconder la comida.