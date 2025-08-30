¿En qué hotel de Los Cabos celebró Selena Gómez su despedida de soltera? ¿Cuánto cuesta la noche?

Selena Gómez vivió un fin de semana inolvidable en Cabo San Lucas, celebrando su despedida de soltera entre yates, mariachis y cenas frente al mar.

Su refugio elegido: Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort, un resort icónico por su lujo discreto y extremo cuidado al detalle, ideal para momentos íntimos y memorables.

Lujo de alto nivel en cada rincón

Este resort redefine el concepto de exclusividad: suites espaciosas (desde 80 m²), servicio de mayordomo, chimenea, terrazas privadas, amenidades como tequila de bienvenida y arreglos personalizados en las habitaciones. Cuenta además con piscinas infinitas, experiencias culinarias de primer nivel y spa inspirado en tradiciones bajacalifornianas.

¿Y el precio por noche?

En el sitio del hotel las tarifas son las siguientes (Octubre 2025, no festivo). Precios por persona y por noche:



Vista al Mar Rooftop Terraza Junior Suite

$27,041.44

$27,041.44 Suite Frente al Mar

$29,105.16

$29,105.16 Suite Junior Frente al Mar

$29,105.16

$29,105.16 2 BedHabitación Vista al Mar Penthouse Residence

$46,573.58

$46,573.58 One BedHabitación Ocean Front Villa

$77,309.75

En los sitios de viajes se pueden conseguir algunas ofertas, aunque para la habitación más sencilla:

Despegar

Según una oferta del sitio Despegar, el precio base por noche para dos personas ronda 19,820 pesos (~USD 1,100) en septiembre de 2025, aunque es la habitación más sencilla..

KAYAK

En KAYAK, las tarifas para una habitación queen oscilan entre $864 y $1,009 USD (~17,000 a 20,000 pesos), mientras que la opción más barata registrada fue $864 USD la noche.

Las cifras refuerzan que alojarse aquí no es solo una noche más: es una experiencia diseñada para dejar huella.

Selena escogió un escenario que solo el lujo extremo puede igualar: cada detalle controvertido de su fiesta, desde mariachis con caretas del prometido hasta brindis en yate, encontró un paisaje digno de portada.