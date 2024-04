¿Mijares vio doble? Angélica Vale se convirtió en Lucero y lo dejó sin palabras en Juego de voces: VIDEO

Angélica Vale regresó a sus celebradas imitaciones en Juego de voces

Juego de voces nos ha dejado anécdotas memorables además de, por supuesto, números musicales insuperables; sin embargo, la nota de la semana la dio Lucero, quien se hizo presente en el programa para apoyar a su familia y acabó por tener una participación especial al lado de Lucerito y Mijares que recibió el aplauso unánime por parte del público y los internautas.

Lo que no se esperaba Lucero es que se encontraría con su “gemela” en pleno programa en vivo, y es que Angélica Vale no quiso perderse la oportunidad de presumir su talento ante las cámaras con una imitación que, aunque breve, acabó por robarse la noche.

ANGÉLICA VALE IMITÓ A LUCERO Y MIJARES NO LA PERDONÓ: ¡ESTA FUE SU REACCIÓN!

Angélica Vale se consagró como toda una autoridad en el tema de las imitaciones con programas como La parodia y El privilegio de mandar; ahora, años después, la famosa confirmó que todavía “mantiene el toque”.

“Lucero, mira cómo me tienes, no me vuelvas a hacer eso”

Y es que Angélica Vale cantó al lado de Lucerito e imitó a “La novia de América” de una forma tan contundente que Mijares no pudo menos que reír ante su divertida interpretación de Azul, el éxito de Cristian Castro :

“Lucero, mira cómo me tienes, no me vuelvas a hacer eso”, le dijo Angélica Vale, divertida, a Lucero. Por su parte, Lucero demostró que mantiene una excelente relación con la conductora y, tras darle un fuerte abrazo, la felicitó con unas breves pero sinceras palabras: “La mejor Lucero que tengo”, expresó.