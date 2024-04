Lucerito Mijares estuvo en Juego de voces y un detalle en sus manos preocupó a sus fans

La participación de Lucerito Mijares Juego de voces este domingo dio bastante de qué hablar por dos motivos: el mensaje especial que le dedicó a Lucero, su mamá, quien asistió al show como su aliada, y el curioso aspecto de sus manos.

La familia Mijares ha ganado bastante popularidad en Juego de voces debido a las electrizantes participaciones de Lucerito y Manuel Mijares , su papá; sin embargo, para la emisión de este domingo 21 de abril la joven cantante optó por darle paso a otra famosa: su mamá, Lucero, a quien le dedicó un tierno mensaje que conmovió tanto al público como a la audiencia.

No obstante, más allá de las participaciones musicales de Lucero y Lucerito, otro pequeño detalle de la joven no pasó por alto ante los internautas, quienes expresaron su alarma al ver las manos de Lucerito y de inmediato se preguntaron algo muy serio: ¿Lucerito sufre de ansiedad?

EL TIERNO MENSAJE CON EL QUE LUCERITO PRESENTÓ A SU MAMÁ EN JUEGO DE VOCES

El dueto de Lucero y Lucerito Mijares rápidamente causó sensación entre los amantes de la música, pues madre e hija tuvieron la oportunidad de presumir su talento arriba del escenario. La explosión de aplausos comenzó con el tierno mensaje que tuvo Lucerito para presumir a su mamá y arreció cuando su increíble presentación finalizó:

“Es mi mejor amiga. Me conoce rebién, ahora sí que desde chiquita, me ha cuidado. Ella… bueno la admiro demasiado, le agradezco muchísimo todo el apoyo que me ha dado y pues siempre estaré eternamente agradecida con ella”, expresó Lucerito para darle la bienvenida a su famosa mamá en el escenario.

¿POR QUÉ DICEN QUE LUCERITO SE COME LAS UÑAS?

Si bien el conmovedor discurso de Lucerito llamó poderosamente la atención entre los internautas, la participación de Lucero se quedó opacada ante un extraño detalle: las uñas extremadamente cortas de la joven.

¿Lucerito se come las uñas? Para algunos internautas que no pasan por alto absolutamente nada en Juego de voces , esto es un hecho e incluso muchos se mostraron divertidos por compartir un hábito, aunque no sea del todo saludable, con ella.

Lucerito dio bastante de qué hablar por sus uñas extremadamente cortas. ESPECIAL

“Mi Lucerito noto que se come sus uñas, pero es igual de hermosa”, “Del estrés se come sus uñitas, pero debe saber que es la favorita de muchos” y “Lucero se come las uñas igual que yo” fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Como era de esperarse, también se encendió un auténtico debate sobre este asunto: ¿Lucerito está nerviosa, estresada o tiene ansiedad? Hasta el momento, la famosa no se ha pronunciado.