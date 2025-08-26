Miguel Martínez ya quiere ser papá a sus 34 años aunque hay algo que quizá postergue el plan

Por años, Miguel Martínez ha estado frente a las cámaras. Crecimos viéndolo cantar y actuar en producciones infantiles que se volvieron inolvidables, pero hoy, a sus 34 años, está en un momento muy distinto: una etapa de madurez personal y profesional en la que no sólo impulsa su música y su carrera actoral, sino que también piensa seriamente en formar una familia.

El originario de Guasave, Sinaloa, confiesa que vive un momento pleno. En entrevista con TVyNovelas, reveló que la paternidad ya no le parece un salto tan arriesgado.

“Ya tengo buena edad para ser papá, tengo 34 años, pero de todos modos me lo pienso, y llegas a un momento en que lo primero que te planteas es: '¿Con quién?’, porque necesitas tener una pareja estable, ver que los va a guiar por un buen camino, que no nos vamos a equivocar tanto o que vamos a tratar de cometer menos errores, pero en mi caso, pienso que sí estoy preparado, ya no le tengo tanto miedo a eso”, comentó.

“NOS SEGUIMOS CONOCIENDO, COMO TIENE QUE SER”

Su relación con la actriz Bárbara Carbajal es estable y le ilusiona un futuro juntos. “Tengo novia y por supuesto que me veo a futuro con ella, nos seguimos conociendo, como tiene que ser, creo que tiene que pasar un tiempo suficiente para conocer mejor a la persona y mientras tanto nos vamos acoplando”, explicó. Sin embargo, reconoce que la juventud de ella es un factor a considerar:

“Ella está muy joven, entonces quizás es una señal de que hay que madurar un poco más y seguir aprendiendo”.

El actor tiene claro el tipo de padre que quiere ser: “Me veo como un papá cariñoso, sensible, que va a tratar de escuchar a sus hijos y apoyarlos en todo, pero obviamente va a haber sus jalones de orejas porque mucho de lo que aprendí de mis padres lo tengo muy presente y fue una muy buena manera de educar. Creo que el diálogo es muy importante, el dar tiempo de calidad, es lo que pondré en práctica”.

Mientras reflexiona sobre la paternidad, Miguel no descuida su faceta artística. De los foros de televisión a los estudios de grabación, ha dado un salto creativo con el lanzamiento de ENQLADO, un sencillo que mezcla pop, regional moderno y toques electrónicos. Una propuesta fresca que, sin olvidar sus raíces, apuesta por un sonido más arriesgado y contemporáneo.

UN ELECTROCORRIDO CON ALMA POP

Bajo el respaldo de BOBO Music, este tema representa la primera carta de presentación de un próximo EP en el que trabaja con productores de gran trayectoria como Arturo Munguía y Jorge David García Montoya, además del reconocido director David “Leche” Ruiz, quien estuvo a cargo del videoclip.

Miguel sigue activo en la televisión con la telenovela Papás por siempre, donde interpreta a un joven que se convirtió en padre a temprana edad. Sobre la trama, adelanta: “En la segunda parte de Papás por conveniencia hay muchos problemas del pasado y eso nos demuestra que las personas, aunque tengan la intención de cambiar, siempre hay cosas que se quedan rezagadas, siempre hay temas que aprender cuando uno está tratando de ser mejor persona”.

En paralelo a sus grabaciones y lanzamientos musicales, Miguel Martínez ha brillado en el escenario con la puesta en escena Mentidrags, una versión irreverente y explosiva del famoso musical Mentiras. Su participación ha sido celebrada tanto por el público como por la crítica, que aplaude su versatilidad para transitar de un drama televisivo a un show lleno de color, lentejuelas y picardía. En Mentidrags, Miguel no sólo demuestra que sabe cantar y actuar, sino que también posee un sentido del espectáculo que lo confirma como un artista integral y capaz de reinventarse sin miedo.