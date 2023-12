Michelle Vieth explotó contra una reportera que le preguntó sobre Héctor Soberón: ‘Ten mucho cuidado’

Michelle Vieth y Héctor Soberón protagonizaron un escándalo hace ya algunos años, cuando se filtró un video íntimo

El tema fue retomado de nueva cuenta ahora, cuando la actriz fue cuestionada sobre este delicado tema durante un evento promocional. La pregunta de una reportera sobre la disculpa pública de Héctor Soberón incomodó a Michelle Vieth, quien le pidió respeto a la prensa a propósito de este tema.

De acuerdo con Michelle Vieth , el tema podría contribuir a la revictimización, por lo que la actriz perdió la paciencia con la periodista y hasta le lanzó una advertencia que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales.

MICHELLE VIETH LE PIDE A LA PRENSA QUE NO LA REVICTIMICEN

Michelle Vieth acudió a una conocida plaza comercial para promocionar un producto y ahí fue abordada por la prensa. En un principio, la actriz respondió a las preguntas de los reporteros con cordialidad, pero la insistencia de cuestionarla sobre Héctor Soberón hizo que Michelle explotara contra una reportera:

“Acuérdate que puedes ser víctima de revictimizar, ten mucho cuidado con tus preguntas”

“Te voy a decir una cosa, no me interesa porque el pasado, pasado y, al menos que tú hayas estado ahí, me puedes compartir (algo), pero ya en privado, porque finalmente ya hacer esto, hacer un show en un evento se me hace un poquito de mal gusto”, dijo Michelle Vieth.

“Hay un delito y hay una línea muy delgada entre difundir un delito y ser parte del delito también, como medio de comunicación”, aseguró la intérprete; sin embargo, la insistencia de la periodista fue tal que Michelle Vieth le lanzó una advertencia.

“Acuérdate que puedes ser víctima de revictimizar, ten mucho cuidado con tus preguntas y la forma en que las formulas, porque la ley, gracias a Dios, ya me protege, a mí y a todas las víctimas”, estalló la intérprete.

“Una cosa es un delito y otra que ustedes, como prensa, sean irresponsables y revictimicen a alguien”, concluyó Vieth, quien pudo seguir con la charla, aunque eso sí, sobre otros temas.