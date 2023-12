Michelle Rodríguez luce súper sexy con vestido transparente

La querida comediante sigue sorprendiendo por la transformación de su físico.

Este 2023 ha sido muy significativo para Michelle Rodríguez, pues desde su salida de la serie ’40 y 20', no ha bajado la guardia y ha brillado en varias producciones: prestando su voz y cantando el tema principal del cortometraje animado ‘Elefanta, que ninguna se quede balanceándose sola’; también prestó su voz a Arcee del equipo autobot junto a Optimus Prime en ‘Transformers: El despertar de las bestias’, así como con sus shows de comedia en Stand up y en ‘Enamoradizas’; su conducción en Los Premios Metropolitanos de Teatro (Los Metro 2023); su actuación en el musical ‘Mentiras’ y en la película ‘Canta y no llores’, que llegará a cines en 2024.

La actriz mexicana de 40 años ha impactado a todo el mundo por los kilitos que ha bajado en los últimos meses, luego de haber sido víctima de “gordofobia”.

Michelle Rodríguez, originaria de Xochimilco, CDMX, ha presumido cuerpazo posando en bikini y ahora vuelve a cautivar miradas luciendo su figura en un sexy vestido de transparencias, recibiendo muchos halagos de sus fans por la importante decisión que tomó en su vida: “Te ves preciosa”; "¡Qué bella eres, de adentro hacia afuera!"; "¡Hermosa!”; “Te admiro”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la comediante.

Michelle Rodríguez, orgullosa de su cuerpo. michihart.

