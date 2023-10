Michelle Rodríguez en bikini y acostada en la arena presume lo delgada que está

Michelle Rodríguez impacta por la radical transformación que ha tenido y manda contundente mensaje.

Luego de desmentir que haya existido un “complot” en la serie ’40 y 20' por parte de los actores por pedir un aumento de sueldo, lo que pudo haber provocado la salida del elenco y que ya no continuara el programa, Michelle Rodríguez reapareció y alborotó las redes por el notable cambio en su físico.

La comediante siempre se ha mostrado orgullosa de su físico: “Lo único que hay que hacer es aprender a amarnos, a cuidarnos. Echarnos un ojito, ponernos atención y dejar de permearnos tanto con todas las cosas feas que están alrededor de nosotros. Amémonos como somos y ya está", expresó en una ocasión ante las cámaras.

A sus 39 años, Michelle Rodríguez presumió en bikini los resultados que ha logrado al bajar de peso.

“Dicen que el mar cura, pues yo hoy le agradecí y le pedí por todos los que han sostenido mi mano cuando mi sonrisa se ha escapado, por los que me han escuchado horas hablando de lo mismo, han secado mis lágrimas y han tomado fuerte mi mano al paso. Le agradecí por la paz y el amor que siento. Soy muy afortunada. Qué bonito Cancún. Qué bonito seguir caminando”, escribió.

¡Le llueven halagos!

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar: “Hermosa, ¿cómo le estás haciendo para bajar de peso?, e intentado de todo y no puedo, ayuda, plis"; “Mich siempre ha tenido su belleza, absténgase de decirle que hoy se ve más guapa que antes sólo por estar delgada"; “Tu talla o tamaño no te define y mucho menos tu belleza, tu eres y has sido siempre bella Mich, felicidades"; “Te ves increíble, siempre. Principalmente recuerda siempre que naciste con un Angel y que eres un ser de luz que toda persona que te conoce, se maravilla contigo. Siempre he sido tu fan.