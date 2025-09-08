Suscríbete
Michelle Renaud y Matías Novoa esperan a su segundo bebé juntos

La pareja se fue a uno de los lugares más románticos de Londres para hacer el anuncio

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
michelle renaud.jpg

Michelle Renaud y Matías Novoa se ven felices

Instagram

Michelle Renaud y Matías Novoa se fueron a uno de los lugares más románticos de Londres para hacer el anuncio de que esperan su segundo bebé.

“La familia crece”, escribió la pareja en un posteo común en el que muestran varias fotos celebrando y mostrando la pancita de embarazo de Michelle.
Entre esas fotos, hay una en la que aparecen Michelle y Matías sonriendo frente a la librería The travel book, ubicada en el bohemio barrio de Nothing Hill.

michellrenaud.jpg

Los conocedores del cine romántico del Hollywood de finales del siglo XX ubican de inmediato esta locación; es la misma librería en donde Julia Roberts se enamora de Hugh Grant en la película “Un lugar llamado Nothing HIll”.

Las fotos de Michelle Renaud embarazada

En la foto se aprecia que en la fachada de la librería hay un cartel que señala lo memorable de aquel rodaje.
Otro escenario favorito de Matías y Michelle para mostrar su embarazo fue el metro de Londres. Hay cuatro fotos en las que aparece Michelle, a veces en los andenes, otras en la entrada de una estación, mostrando su pancita.

michelle renaud.jpg

Esperando el tren y bebé

Instagram

En Hyde Park también se tomaron varias fotografías con los frondosos árboles del parque en el fondo, así como un concierto de música electrónica que les tocó presenciar.
Un tercer escenario para sus fotos fueron las casetas telefónicas británicas, las cuales han dejado de ser funcionales pero se mantienen como una atracción turística.

michellereanuadcasetas.jpg

En las casetas telefónicas

Instagram

La familia mixta de Renaud y Novoa

Recordemos que este será el segundo hijo en común de la pareja pero que cada uno ya tenía antes una experiencia anterior como padres.
Michelle Renaud es madre de Marcelo, un adolescente producto de su relación con el empresario Josué Alvarado. Matías es papá, por su parte, de Axel, a quien tuvo con María José Magan.
Michelle y Matías se convirtieron en padres el año pasado de su primer hijo juntos, Milo. Anterior a él, la pareja había perdido a un bebé, lo cual fue uno de los momentos más duros de su vida, según narró el propio Matías en una entrevista para Televisa.

“Es un golpe que derrumba, yo quedé en shock, no sabía ni qué pensar”, dijo Matías hace en esa entrevista de hace un año.

Ahora, sin embargo, la vida les da una segunda oportunidad, o tercera mejor dicho, con el nuevo embarazo de Michelle que los tiene felices en Londres.

Michelle Renaud Matías Novoa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
