Mía Rubín alza la mano para ser ‘Daniela’ en ‘Mentiras, el musical’

En el escenario, Mía Rubín parece haber nacido para brillar. Pero su talento no es sólo herencia: es trabajo, pasión y una identidad que poco a poco se fortalece con luz propia.

A sus 20 años, Mía Rubín se abre paso en la música con una voz que no necesita apellidos para destacar, aunque los lleve con orgullo. Hija de dos íconos del entretenimiento mexicano: Andrea Legarreta y Erik Rubín, Mía se prepara para un nuevo desafío: ser parte del magno concierto por los 70 años de La Única Internacional Sonora Santanera en el Auditorio Nacional este 25 de agosto.

“Es un honor estar con La Sonora en cada show, quiero estar al nivel de ellos por el respeto que les tengo”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

Su relación con la agrupación no es nueva: ha compartido escenario con ellos en diversas ocasiones, pero esta fecha tiene un peso simbólico, histórico, que la emociona profundamente.

Pero Mía no sólo canta, también sueña con actuar. Y uno de esos anhelos está vestido de hombreras, nostalgia ochentera y corazones rotos: Mentiras, el musical.

Al preguntarle si le gustaría participar en la obra que ha marcado un hito en la cartelera mexicana, Mía respondió con honestidad:

“Claro que sí, me van a funar, pero nunca había visto el musical, vi la serie y me pareció muy divertida, entonces, sin duda, estaría abierta a la posibilidad”.

Entre risas y espontaneidad, se sincera sobre cuál sería su personaje ideal: “Cualquiera que me toque estaría bien, aunque sí me gustaría ser Daniela”.

Obviamente es uno de los personajes más intensos del montaje: una mujer que cree vivir en una vida perfecta junto a su esposo Emmanuel, hasta que se entera de su muerte... y de que no era la única mujer en su vida. Inspirada en la icónica Daniela Romo, su historia de traición, duelo y empoderamiento conecta profundamente con el público.

“ME ENCANTARÍA SER MAMÁ”

Mía, que ya ha explorado facetas actorales, no descarta aterrizar en las telenovelas, espacio que ha sido conquistado por su hermana, Nina. “Claro que ha estado sobre la mesa, no estoy muy interesada en estos momentos porque me estoy enfocando al cien en mi carrera musical... Jamás debemos decir nunca, por eso quizás se dé en algún momento”.

En cuanto a su carrera musical, la chica no esconde la emoción de lo que está por venir: “Muy pronto estaré sacando más música, ha sido un año muy largo de trabajo, de crear canciones, de tomar decisiones importantes y creo que todo ha valido la pena”.

Habla con madurez de los procesos creativos, de su evolución como artista, pero también de cómo desea construirse como mujer. Uno de sus grandes sueños es ser madre, pero sabe que todo llega a su tiempo: “Obviamente sé que a ella le gustaría ser abuela (Andrea Legarreta) y a mí me encantaría ser mamá, al final es uno de mis sueños más grandes, pero todo a su debido tiempo, no tengo prisa. Quiero realizarme como mujer y como profesional... no quiero ser una mamá a medias, quiero ser como lo fue mi mamá conmigo y con mi hermana... siempre estuvo ahí, y eso lo valorábamos”.

“ESTOY CON UNA PAREJA CON QUIEN ME VEO EN EL FUTURO”

Mía Rubín mantiene una relación con el joven torero Tarik Othón, un romance que ha florecido entre viajes, complicidad y comprensión mutua. La distancia no ha sido un obstáculo, sino una oportunidad para cultivar un vínculo sano, maduro, fuerte. “Estoy súper enferma, venimos regresando de Argentina, fue un viaje lleno de magia, de amor, un viaje muy maduro... me quedé sin celular cinco días, él tuvo un esguince, pero sin duda uno de los mejores viajes de mi vida”.

Sobre su futuro con Tarik, no se pone límites, pero tampoco se adelanta al calendario: “En estos momentos estoy con una pareja que amo, con quien me veo en el futuro, claro que me veo casándome con él, pero aún no es el momento... tenemos cada uno planes por separado, él sus cosas, yo las mías”.

La admiración entre ambos es evidente: “Yo ya era cantante antes de ser novia de Tarik y tenemos una relación muy sana que, a pesar de ser a distancia, hemos podido entendernos... nos complementamos porque entendemos perfectamente la carrera del otro”.