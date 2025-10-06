Mhoni Vidente vio a Juan Gabriel antes de morir; le lanzó terrible predicción y se cumplió

“Me regaló un reloj bien bonito”, recuerda Mhoni Vidente al narrar su encuentro con Juan Gabriel en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

La aparición de una foto en la aparece alguien que supuestamente se parece a Juan Gabriel, fue el pretexto perfecto para que Mhoni recordara aquel día en el que El Divo de Juárez la mandó llamara.

Según lo que recuerda Mhoni, un representante le pidió que fuera a ver a Juanga y cuando llegó a su departamento en Santa Mónica lo primero que le dijo fue: “Échame las cartas porque yo solamente te creo a ti”.

¿Cuándo se conocieron Mhoni Vidente y Juan Gabriel?

Un año antes, en 2014, Juan Gabriel tuvo una fuerte enfermedad que lo mantuvo hospitalizado varias semanas en dos ocasiones diferentes.

En ese momento Mhoni Vidente había hecho una predicción: que Juan Gabriel iba a salir victorioso de ese problema.

Ciertamente, Juanga sanó y en 2015 comenzó la publicación de sus duetos, que se convirtió en último de sus proyectos discográficos.

Ese mismo año es cuando llama a Mhoni Vidente porque está preocupado por su salud y el futuro.

“Cuando llegué al departamento estaba él, su asistente, estabas Iván (su hijo), el novio de Sinaloa y me dijo: échame las cartas”.

¿Cuál fue la terrible predicción de Mhoni para Juan Gabriel?

Mhoni obedeció y le dijo a Juanga lo que vio en las cartas a pesar de que era una visión terrible:

“Te vas a morir de un infarto fulminante”, le espetó.

Juan Gabriel, contrario a lo que pudiera esperarse, respondió con una frase de alivio y resignación:

"¡Qué bueno que me dices eso (que morirá de manera fulminante) porque odio el doctor, ya no quiero estar en el hospital, sufrí mucho cuando estuve internado”.

Tarotista y cantante se despidieron como buenos amigos e incluso él la invitó a su siguiente gira, la cual estaba planeada para 2016.

“Él me invitó para el show que iba a hacer en Los Ángeles en 2016... él iba a hacer el concierto el viernes y muere el domingo en la mañana”

Respecto a la posibilidad de que esté vivo, Mhoni es precavida y explica que aunque hay muchos detalles de cómo murió, tampoco hay alguien, hasta hoy, que pueda testificar que vio el cuerpo.