Suscríbete
Famosos

Mhoni Vidente vio a Juan Gabriel antes de morir; le lanzó terrible predicción y se cumplió

La tarotista también habló de la posibilidad de que el cantante esté vivo

October 05, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente jaun gabriel.jpg

Mhoni Voidente conoció a Juan Gabriel en 2015

Instagram

“Me regaló un reloj bien bonito”, recuerda Mhoni Vidente al narrar su encuentro con Juan Gabriel en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

La aparición de una foto en la aparece alguien que supuestamente se parece a Juan Gabriel, fue el pretexto perfecto para que Mhoni recordara aquel día en el que El Divo de Juárez la mandó llamara.
Según lo que recuerda Mhoni, un representante le pidió que fuera a ver a Juanga y cuando llegó a su departamento en Santa Mónica lo primero que le dijo fue: “Échame las cartas porque yo solamente te creo a ti”.

¿Cuándo se conocieron Mhoni Vidente y Juan Gabriel?

Un año antes, en 2014, Juan Gabriel tuvo una fuerte enfermedad que lo mantuvo hospitalizado varias semanas en dos ocasiones diferentes.
En ese momento Mhoni Vidente había hecho una predicción: que Juan Gabriel iba a salir victorioso de ese problema.
Ciertamente, Juanga sanó y en 2015 comenzó la publicación de sus duetos, que se convirtió en último de sus proyectos discográficos.

Ese mismo año es cuando llama a Mhoni Vidente porque está preocupado por su salud y el futuro.

“Cuando llegué al departamento estaba él, su asistente, estabas Iván (su hijo), el novio de Sinaloa y me dijo: échame las cartas”.

Todo sobre Top Chef VIP

Notas sobre el reality show Top Cef VIP

norkys--.jpg
Famosos
Después de Top Chef VIP, Norkys Batista emprende gira con “Orgasmos”
Se presenta en varias ciudades de EEUU y otros países.
September 11, 2025
 · 
Nayib Canaán
Famosos
Salvador Zerboni se transforma: “Es un trabajo tan difícil ser mujer”
September 06, 2025
Famosos
Cachan a Lorena Herrera mintiendo en vivo en un reality show y se gana el odio en redes
September 05, 2025
Famosos
Acusan a al chef Toño de Livier de dejarse seducir por Lorena Herrera y favorecerla en Top Chef VIP
August 18, 2025

¿Cuál fue la terrible predicción de Mhoni para Juan Gabriel?

Mhoni obedeció y le dijo a Juanga lo que vio en las cartas a pesar de que era una visión terrible:

“Te vas a morir de un infarto fulminante”, le espetó.

Juan Gabriel, contrario a lo que pudiera esperarse, respondió con una frase de alivio y resignación:

"¡Qué bueno que me dices eso (que morirá de manera fulminante) porque odio el doctor, ya no quiero estar en el hospital, sufrí mucho cuando estuve internado”.

Tarotista y cantante se despidieron como buenos amigos e incluso él la invitó a su siguiente gira, la cual estaba planeada para 2016.

“Él me invitó para el show que iba a hacer en Los Ángeles en 2016... él iba a hacer el concierto el viernes y muere el domingo en la mañana”

Respecto a la posibilidad de que esté vivo, Mhoni es precavida y explica que aunque hay muchos detalles de cómo murió, tampoco hay alguien, hasta hoy, que pueda testificar que vio el cuerpo.

Mhoni Vidente predice Juan Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aaronmercury.jpg
Famosos
La transformación de Aaron Mercury: así lucía cuando todavía no desarrollaba sus músculos
October 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
diego de erice.jpg
Famosos
Diego de Erice confronta a quienes lo amenazan de muerte por lo que dice en La Casa de los Famosos
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
jose eduardo derbez y mar contreras.jpg
Famosos
¿Cuál es la relación de Mar Contreras con los Derbez y que tiene que ver con Dalílah Polanco?
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
lorena herrera y cristina porta.jpg
Famosos
Lorena Herrera y Cristina Porta se pelean en vivo: “es gente desagradable”
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
omar-bravo-detenido-.jpg
Viral
Detienen a Omar ‘N’, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual contra una menor
Jugó en la Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania.
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
wendyguevarapaola suraez.jpg
Famosos
Karina Torres y Wendy Guevara se burlan de Paola Suárez cuando quiso ser diputada y ella se la regresa
Las 3 Perdidas se juntaron en una postgala de La Casa de los Famosos México
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
trionda-balon-mundial.jpg
Viral
Trionda: El balón oficial de la FIFA para la Copa del Mundo 2026
La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos.
October 04, 2025
 · 
TVyNovelas
aldo de nigris (1).jpg
Famosos
El pasado futbolero de Aldo de Nigris: siempre ganaba pero decidió retirarse por esta razón
El finalista de La Casa de los Famosos México parecía destinado a seguir los pasos de sus tíos Toiño y Aldo, que jugaron en Monterrey en primera división
October 04, 2025
 · 
Alejandro Flores