Mhoni Vidente reveló escalofriantes detalles sobre la muerte de Liam Payne: ¡entérate!

La famosa astróloga cubana, Mhoni Vidente, ha declarado que la muerte de Liam Payne no fue accidental ni provocada por el consumo de sustancias. El cantante falleció el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Sin embargo, la vidente sostiene que hubo una confrontación previa con un hombre y una mujer, quienes habrían dejado inconsciente al artista antes de arrojarlo.

“Liam Payne no se quitó la vida”

Mhoni Vidente fue contundente al afirmar que la versión oficial no cuenta toda la verdad y rechazó la hipótesis de que Payne se hubiera quitado la vida. “Por más que digan que fue por sustancias tóxicas, él no se aventó, lo aventaron”, expresó. Según ella, la posición del cuerpo al caer indica que el cantante no estaba consciente y no pudo defenderse.

Hasta el momento no se han revelado por parte de las autoridades las causas de muerte del cantante. Instagram / LiamPayne

La vidente sugirió que habrá justicia para el exintegrante de One Direction y que la verdad sobre su muerte será revelada. También aseguró que hay responsables por la tragedia y que eventualmente serán identificados. Las circunstancias siguen siendo un enigma para los seguidores, quienes continúan exigiendo claridad.

Mhoni Vidente predice otra tragedia en la música

Además, la vidente predijo una futura tragedia que afectará a una celebridad en Estados Unidos, posiblemente vinculada con problemas legales o escándalos en Hollywood. Aunque no especificó nombres, mencionó que la situación de figuras como el rapero Diddy y Jennifer López podría empeorar.