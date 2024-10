Mhoni Vidente se lanzó contra Brenda Bezares por ‘opacar’ a Mario Bezares tras LCDLFM: VIDEO

Mhoni Vidente explotó contra Brenda Bezares por la actitud que ha tenido tras el final de “La Casa de los Famosos México”, en donde su esposo, Mario “Mayito” Bezares, se coronó como el ganador de los 4 millones de pesos. La pitonisa y un montón de usuarios la han señalado por supuestamente “opacar” a su marido en su momento más glorioso.

Todo comenzó en redes sociales, donde los fans que siguieron las galas y postgalas de “LCDLFM” se habrían percatado de que la cantante de “Demasiado Fuerte” aparecía en todas las celebraciones, incluso la señalaron por interrumpir a Mayito en varias ocasiones.

Ahora, la astróloga cubana se sumó al escándalo y le envió una fuerte advertencia en el programa de “El Heraldo TV”:

“Brenda, déjalo brillar. ¡Déjalo! Es su momento. Brenda, por más que quieras tú opacarlo, no se va a poder, porque él ganó”.

Pero eso no fue todo. Mhoni Vidente la acusó por ser “la sal” de Mario Bezares, pues aparentemente el comediante ha pasado por tragedias. “Es por culpa de ella y no quiero pensar eso”, agregó la astróloga. “Ella es complicada y conflictiva”.

La famosa también se dirigió a Mayito para darle un consejo sobre cómo debería reaccionar ante esta polémica y también sobre cómo aprovechar su fama tras el reality show.

Dijo que ella ya lo dejó de seguir en Instagram por su actitud que ha tenido en los últimos días.

Te recordamos que Brenda ya había hecho una declaración sobre las acusaciones sobre eclipsar a su marido, con quien ya lleva más de 30 años de matrimonio, siendo contundente a la hora de aclarar la situación.

¿Qué dijo Brenda Bezares sobre supuestamente “opacar” el éxito de Mario Bezares?

Brenda Bezares negó las acusaciones sobre “robarle la cámara” a Mayito, pues aclaró que ambos han estado juntos desde hace mucho tiempo y “han creado un gran team”. Y luego, sentenció: “Creo que la gente no puede soportar que hay amor. No es que yo esté todo el tiempo pegada con él, sino que él es quien me pide que yo esté ahí”.

Mario Bezares, por su parte, la defendió y confirmó lo que ella había dicho: “Ella ha estado conmigo y vamos a estar siempre, se los digo de una vez. No es ni amenaza ni mala onda, pero si no les gusta, no hay bronca, solo déjennos de seguir y punto”.