¡Adrián Marcelo reveló la inesperada razón de su boda en la playa! Sus fuertes declaraciones

Si bien Adrián Marcelo no logró llevarse el premio final de cuatro millones de pesos debido a que renunció de manera inesperada a La Casa de los Famosos México, el youtuber sigue acaparado las tendencias de búsqueda por sus escandalosas declaraciones.

En medio de su regreso a los canales Radar y Hermanos de Leche, así como la controvertida entrevista que Marcelo le ofreció a René Franco , los internautas revivieron un video que explica la verdadera razón por la que el regio se casó en la playa con Karina Puente, su “chaparrita”, ¡quiso evitar a ciertos familiares!

¿POR QUÉ ADRIÁN MARCELO SE CASÓ EN LA PLAYA?

En la grabación viralizada en TikTok, se ve cómo Adrián Marcelo responde a ciertas preguntas polémicas antes de entrar a La Casa de los Famosos México, y una de ellas tiene que ver con su visión del dinero y el éxito.

“Yo me casé en la playa para que mis familiares pobres no pudieran ir”

“Yo me casé en la playa para que mis familiares pobres no pudieran ir, ese fue el primer filtro”, reconoció Marcelo , quien además reveló en aquella ocasión que desembolsó un millón y medio de pesos por el enlace.

La “fobia a ser pobre” de Adrián Marcelo dejó a muchas personas con la boca abierta, sobre todo porque el regio aceptó que regalaba dinero en sus videos porque eso significaba “likes fáciles”, pero tras las cámaras no lo hacía.

“Sí le regalo dinero a mis seguidores porque son likes fáciles, si no hay cámaras y nadie lo graba no me nace darlo”, aceptó el regio.

¿CUÁNDO SE CASÓ ADRIÁN MARCELO?