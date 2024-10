Liam Payne tenía planes de casarse antes de su trágica muerte: la desgarradora revelación que hizo su novia

Fue hace exactamente una semana, el pasado 16 de octubre de 2024, que el mundo entero se conmocionó con la noticia de la muerte de Liam Payne, quien perdió la vida de manera trágica con apenas 31 años de edad. Desde entonces, el cantante ha sido despedido por sus personas más cercanas, entre ellas Kate Cassidy, su novia, quien recientemente le dedicó un amoroso mensaje en el que incluyó una triste revelación de su vida en pareja.

Kate Cassidy reapareció con una desgarradora dedicatoria para Liam Payne

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde reunió varios de los mejores recuerdos que tiene de su historia con el exitntegrante de One Direction, Kate Cassidy abrió su corazón y compartió algunos de los sentimientos que rondan su mente mientras trata de asimilar todo lo que pasó con Liam Payne y su trágica muerte tras caer de un tercer piso.

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que tuviste en el mundo, incluso aunque ahora todo parezca tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eres increíblemente amado”, inicia el mensaje de la modelo, quien desde que se confirmó esta lamentable noticia, ha preferido mantenerse alejada del ojo público.

La novia de Liam Payne reveló que sí tenían planes de casarse

En otra parte de este texto tan personal que quiso compartir con sus seguidores, la modelo, quien apareció en la última interacción en línea que tuvo el artista, admitió por primera vez que entre ellos sí existía la intención de casarse y formar una familia.

“Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año, estaremos comprometidos y juntos para siempre’. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo, he ganado un ángel guardián”, se lee en esta dolorosa dedicatoria con la que Kate Cassidy confirmó que ella y Liam Payne sí tenían pensado formalizar su relación en un futuro próximo, sueños que ya no podrán cumplirse.