Fátima Bosh gana Miss Universo México pero otras 27 misses la menosprecian en la coronación; ella responde

Fátima Bosch, ya con la corona puesta y la banda de Miss Universo México cruzando su pecho, tenia un fuerte motivo para estar triste: 27 de las 32 concursantes la dejaron sola, la abandonaron, se negaron a felicitarla al momento de la coronación.

El concurso de Miss Universo México 2025 realizado este 13 de septiembre tuvo una alta dosis de polémica cuando la competencia llegó a las etapas finales: Nayarit, Tabasco y el anfitrión Jalisco disputaban palmo a palmo cada prueba y mostraban inteligencia en sus respuestas y seguridad en las pasarelas.

Finalmente la decisión fue unánime: la ganadora fue Fátima Bosch.

Fue entonces que sólo cuatro de las concursantes quisieron quedarse en el escenario para felicitarla: las representantes de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y Tamaulipas.

La respuesta de Fátima Bosch a las misses que no la felicitaron

Las otras 27 candidatas que perdieron, incluyendo Jalisco y Nayarit prefirieron salirse del escenario.

El desaire fue notorio y Fátima Bosch habló de ello después de la premiación.

“La realidad es que hay... la sororidad verdadera no es de dientes para afuera; hoy no se dio tristemente. En este caso, las únicas compañeras que salieron a abrazarme fueron las cuatro que te mencioné. Es fácil dar discursos sin sentir las cosas”, declaró en una breve entrevista con varios medios locales.

Reiteró, sin embargo, que para ella el concurso fue una experiencia maravilloso y que, de hecho, todas las concursantes habían tenido buenos momentos a lo largo del concurso... hasta que llegó la final y se formaron dos bandos.

Fátima con la corona en la foto oficial Instagram

El desaire a Fátima quedó grabado en video

El desaire fue todavía peor cuando Fátima salió del escenario con la corona y la banda puesta y entonces las otras 27 misses se volvieron a subir para hacer algo insólito.

Como si fuera un concurso de porras, las misses se reunieron al centro del escenario y rodearon a las representantes de Jalisco y Nayarit (Yoanna Garcia y Ana Rosario Ramírez, respectivamente) para evidenciar su menosprecio hacia Fátima.

"¡Jalisco, Jalisco Jalisco ganó!”, gritaban las 27 misses mientras brincaban alrededor de sus favoritas,

Mientras tanto, Fátima Bosch habló sobre el incidente con contundencia.

“Yo invito a que haya una verdadera sororidad. El certamen fue precioso pero también hay que entender que solo una puede ganar; hay que aprender a perder. Hay niñas lindas que te apoyan y otras no, pero así es esto”.