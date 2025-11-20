Suscríbete
Famosos

Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, hizo nueva prueba de ADN a su hijo, ¿qué reveló?

Tras la insinuación de una expareja de Mayela por la paternidad de su hijo, se hizo una nueva prueba.

Noviembre 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mayela-Laguna-ADN.jpg

Mayela Laguna volvió a realizarse una prueba de ADN a si hijo.

Instagram

“El único papá de Apolo es el que siempre he dicho. No existe nadie más”.

Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán, volvió al centro de la polémica luego de que le practicó una nueva prueba de ADN a su hijo Apolo.

La controversia sobre la paternidad del menor, adjudicada inicialmente al único hijo hombre de doña Silvia Pinal, comenzó en 2024, cuando se conocieron los resultados de la primera prueba. En los resultados se supo que Guzmán no era el padre biológico del niño.

Tras la revelación se dio la ruptura definitiva entre Mayela y Luis Enrique.

La pareja, que se casó en 2017, había recibido a su hijo Apolo en 2019, por lo que la noticia generó una gran tensión al interior de la dinastía Pinal. Tras los resultados de la prueba de ADN, Mayela y Luis Enrique se separaron formalmente ese año.

Ante los ataques mediáticos, Mayela ya había decidido poner tierra de por medio, alejarse del ojo público y cambiar su residencia a otro estado de la República Mexicana, sin embargo apareció un hombre que insinuó ser el padre de Apolo, por lo que Laguna decidió reaparecer.

La expareja de Guzmán decidió someter a su hijo a una segunda prueba de ADN, esta vez para descartar al individuo del que se desconoce su identidad. El estudio arrojó un resultado negativo, lo que llevó a Mayela a reafirmar la identidad del único papá que reconoce para Apolo.

Mayela explicó que ese hombre “con quien tuvo un breve pasado” la contactó tras el escándalo inicial, insinuando tener vínculos biológicos con el niño y para aclararlo ambos accedieron a realizarse la prueba.

“El único papá de Apolo es el que siempre he dicho. No existe nadie más. La prueba salió NEGATIVA. Y con eso se confirma lo que siempre supe: Apolo tiene un solo papá, el que siempre he dicho. Nadie más”, se lee en el comunicado que publicó Laguna en sus redes sociales.

Tras este nuevo resultado, Mayela insiste en que no hay más personas involucradas en el caso y que para ella el asunto queda completamente cerrado.

Actualmente, Apolo tiene 6 años y vive alejado de su familia paterna, es decir la dinastía Pinal.

Mayela Laguna
 Luis Enrique Guzmán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
