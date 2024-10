Michelle Rodríguez reveló la verdadera razón por la que bajó de peso: ‘Yo no lo buscaba’

Desde que Michelle Rodríguez reapareció con su nuevo aspecto físico hace unos meses, el público y sus fans quedaron asombrados por el gran cambio que logró en tan poco tiempo. Muchos, con curiosidad, se preguntaban cómo lo había conseguido. Finalmente, fue a través de una charla donde ella compartió los detalles de su proceso, revelando los retos que enfrentó, las motivaciones que la impulsaron y los cambios en su estilo de vida que fueron clave.

En Instagram, la actriz y cantante mexicana recuperó un fragmento de uno de los episodios del podcast de Paulina Greenham en donde resume lo que pasó con su cuerpo:

“Siempre la pregunta es: ‘¿Por qué bajaste de peso?’ La respuesta es que fue a causa de una consecuencia”, contó.

Michelle finalmente reveló que “ella no lo buscaba”, sino que fueron unos “problemas” del esófago que lastimaron su voz, algo que era muy importante para ella.

Fue así como, después de una visita al médico, tuvo que cambiar su estilo de vida y sus hábitos para recuperarse.

Luego, a lo largo de la entrevista, aclaró que ella siempre quiso bajar de peso desde que era niña por su salud y estética, “porque si no, no la armas”. Aunque, en esta ocasión se trató por su propia salud y bienestar.

Subrayó que ella no quiere ser la motivadora de muchas personas, pues esta es su vida privada. Y luego concluyó: “El motor no es bajar de peso, no es una meta”.

Así luce Michelle Rodríguez: antes y después

Desde su cambio físico, Michelle Rodríguez ha recibido críticas y ovaciones por parte de sus seguidores. Durante los últimos meses la tacharon de incongruente por haber defendido su cuerpo, y luego hacer este drástico cambio. Ella, por su parte, dice que se siente cómoda con su cuerpo y que está aceptándose poco a poco: