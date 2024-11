La exnovia de Memo Aponte lo acusa de infiel y reveló un brutal secreto íntimo

Shadia Haddad, una influencer y ex novia de Memo Aponte, rompió el silencio sobre cómo fue su romance con el polémico actor de doblaje, pero soltó una bomba, pues dijo que él era infiel y además organizaba orgías.

Como contexto, te recordamos que hace unos 3 años, Aponte estuvo bajo la lupa después de las acusaciones de acoso a menores, y hace 4 años se rumoraba que la celebridad pedía “nudes” a sus fans. Sin embargo, nunca trascendió a los tribunales.

¿Qué pasó con Memo Aponte?

Ahora bien, la nueva acusación por parte de su ex, quien hizo un “story time” en TikTok sobre cómo fue su relación con el actor, después de un clip que subió con el título: “Yo presumiéndolo y el wey en Bumble buscando viejas”.

Entonces, ambos estaban por organizar una fiesta de aniversario que se cruzaba con Halloween, pero él la terminó días antes porque presuntamente quería hacer su evento con puras mujeres.

“Yo le dije que sí iba a ir, eso no le pareció y me empezó a decir que no porque era en casa de su mamá, que no fuera, sacó a todos sus invitados y puso que iba a cancelar”, contó la influencer fittnes.

Pero las cosas no acabaron allí, pues al año siguiente ocurrió algo similar. Supuestamente, Aponte organizó otra fiesta sin ella y con puras mujeres y sus amigos: “Terminó en orgía”, acusó la influencer.

“Al día siguiente de esa fiesta nos fuimos a Cancún (…) Seguía en Bumble, Tinder, me enteré de varias con las que me puso el cuerno, nadie sabía por qué me tenía escondida”. Luego, mencionó que sobre lo de los encuentros grupales que él tenía, ella se había enterado recién, por lo que quedó en shock.

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios que vieron el video viral en TikTok rápidamente dieron sus opiniones al chismecito.

Algunos comentarios fueron: “¿2 Años? ¿Con Memo Aponte? Hermosa, ¿cómo por? Fue tu momento humilde”, “Es que también, ¿quién anda con Memo Aponte?”, “Manifestando para que te contacte Un Tal Alfredo para su podcast”, y “Ay, hermosa, es que tú también, ¿cómo que Memo Aponte?”.

Hasta ahora, Memo Aponte no se ha pronunciado sobre las delicadas acusaciones en su contra.

¿Quién es Shadia Haddad, la ex novia de Memo Aponte que lo acusó de organizar orgías?

Shadia Haddad es una influencer de 21 años que comparte contenido sobre estilo de vida y fitness, en donde muestra sus rutinas y aconseja a sus seguidores sobre una vida saludable. Es en TikTok en donde cuenta con una gran cantidad de fans, sumando un total de 16.9 mil seguidores.