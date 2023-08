Mariana ‘Barby’ Juárez, en peligro por tantos golpes recibidos en el box

Mariana ‘Barby’ Juárez puede ser la única integrante del Team Cielo en llegar a la gran final de LCDLFM.

Mariana ‘Barby’ Juárez se ha destacado en el mundo del boxeo, donde es reconocida y respetada; sin embargo, a partir de su ingreso a La casa de los famosos México ha dado de qué hablar por su forma de expresarse, al grado de volverse viral en redes sociales.

Desde su llegada a LCDLFM, sus compañeros han señalado la forma en la que la ‘Barby’ Juárez suele expresarse, pues no sólo es su mala dicción, sino que también suele dejar temas inconclusos.

En TVyNovelas nos dimos a la tarea de buscar a especialistas, quienes aseguraron que la situación de la ‘Barby’ podría ser un padecimiento consecuencia de los golpes recibidos como boxeadora.

Se convirtió en el foco de atención

La boxeadora ha sido objeto de una serie de memes debido a su forma de hablar, pues algunos usuarios han recopilado clips donde habla y no se entiende lo que dice; sin embargo, más allá de las burlas, los internautas se preguntan por qué le cuesta trabajo terminar sus frases.

“A largo plazo podría padecer Alzheimer o Esclerosis múltiple”

El especialista en neurocirugía, neurocirugía pediátrica y columna, y neurotrauma deportivo del Hospital Ángeles Metropolitano, Louis V. Carius, aclara cuáles son las repercusiones que tienen los boxeadores al recibir constantes embates en la cabeza.

¿Cuáles son las repercusiones a nivel neuronal que provocan los golpes en la cabeza?

Existe una enfermedad que se llama demencia pugilística, también conocida como demencia del boxeador, encefalopatía traumática crónica o encefalopatía traumática del boxeador, y se refiere a una situación en que el boxeador termina como borracho a raíz de tantos golpes, y se ocasiona una contusión o conmoción cerebral.

¿Qué consecuencias puede llegar a tener un boxeador?

Hay boxeadores que sufren varias conmociones cerebrales; está comprobado que no porque uses equipo de protección (casco, mordedera) existe menos riesgo de tener este tipo de demencia, lo que sí previene son fracturas en la cara, pero en cuestión del cerebro, la protección no quita el factor de riesgo, y cuando tienen muchas contusiones se vuelven lentos o violentos, incluso pueden presentarse depresivos, ansiosos, con ideas paranoicas, problemas de personalidad o no pueden controlar sus emociones.

¿Se puede evitar el daño a largo plazo?

El grado de demencia que puede presentar ella, si es que realmente la tiene, va a depender de la cantidad de knockouts que haya presentado a lo largo de su carrera; la encefalopatía se presenta cuando no dejas que se recupere de la contusión, alrededor de los 10 días ya está normalizado el cerebro, pero si un atleta entrena antes de ese tiempo, antes de que desaparezcan los síntomas, el riesgo de tener daño neuronal es mucho mayor, a largo plazo podría padecer Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple y enfermedades degenerativas.

“En vez de burlarse, deberían tener empatía y respetarla un poco más”

La psicóloga del deporte egresada del Colegio Nacional de Entrenadores y colaboradora del equipo en la World Boxing Association, Diana Sosa, trabaja con boxeadores amateur y profesionales, y nos dice cuáles son las consecuencias que puede tener Mariana Juárez luego de una larga carrera en el boxeo, no solamente arriba del ring, también durante los entrenamientos.

Mucho se ha comentado sobre la forma de hablar de la ‘Barby’ Juárez en La casa de los famosos, ¿qué tanto tiene que ver su carrera en el box con esta situación?

En el boxeo, 90 % de los golpes van a la cabeza y el cerebro no está diseñado para recibir golpes; la corteza cerebral está diseñada para pensar, para ejecutar, entonces, en un deporte de combate como el boxeo, y si ella ya lleva más de 20 años ejerciendo, por supuesto que va a tener una consecuencia. No a todos los boxeadores les pasa, pero para algunos son muy marcadas estas consecuencias. Más que burla, lo que debería hacer la gente es entender que esos atletas son muy fuertes y que el boxeo es un deporte de alto riesgo.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de los constantes golpes recibidos?

Los golpes que reciben usualmente van al lóbulo frontal, que tiene que ver con el razonamiento, el movimiento, el lenguaje y la atención; también se dan en el lóbulo temporal, que son los ganchos cerca del oído, aquí afectan la audición, la memoria y el aprendizaje, entonces, un solo golpe en una persona que no practica el boxeo puede llegar a tener consecuencias graves; hay boxeadores que desde niños están practicando este deporte, e incluso la periodicidad también va a determinar el grado de secuela que se pueda presentar.

¿Qué otras causas pueden ocasionar este tipo de padecimientos?

En un gimnasio de boxeo hay costales muy duros que le sirven al peleador para ejercitar la fuerza. El cerebro está adentro de una cajita que se llama corteza cerebral, y dentro está el líquido encefalorraquídeo; cuando pegas al costal con el puño vas a tener un impacto, y el cerebro también se mueve y golpea dentro de la caja, es como si estuviera bailando, y obviamente esto puede tener secuelas, ya sea por un momento o mucho tiempo.

¿Qué repercusión emocional pueden tener en ella este tipo de burlas cuando salga?

Hay que reconocer que es una mujer que le ha dado mucho al boxeo femenil, que incluso hizo que muchas mujeres voltearan a ver y admirar el deporte, y la gente, en lugar de burlarse, deberían tener empatía y respetarla un poco más, porque su trabajo fue muy grande. En el deporte los boxeadores siempre van a tener consecuencias y lesiones, y lo de la cabeza es algo muy delicado.