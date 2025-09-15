Quién es Vanesa Villagrán: la hija de ‘Kiko’ que venció al cáncer, es influencer y triunfa en OnlyFans

No sabía donde refugiarme, me sentí tan perdida…

El popular y querido ‘Kiko’ procreó seis hijos, cuatro en un primer matrimonio y dos en el segundo, sin embargo, la menor es quien le ha apostado a la vida pública.

Vanessa, quien actualmente tiene 40 años, guarda algunos secretos que despiertan interés entre sus seguidores y también los de su padre: superó un cáncer de mama, es influencer, manager de ‘Kiko’ y también triunfa en OnlyFans.

Nacida en 1984, es el último fruto de la relación que ‘Quico’ (‘Kiko’) mantuvo con su segunda esposa, Emma Graciela Rivera.

Vanesa Villagrán venció al cáncer

La hija de ‘Kiko’ ha construido su propia identidad en el mundo del entretenimiento y, más recientemente, en las plataformas digitales. Su historia ha llamado la atención tanto por su fuerza para superar adversidades como por su decisión de romper estigmas.

Fue en 2022 cuando Vanesa recibió el diagnóstico de cáncer de mama, una revelación que sacudió a todo su entorno, sin embargo, enfrentó con completa entereza el proceso. Incluso compartió cada detalle de su tratamiento como las quimioterapias, la caída de cabello y algunas cirugías, con sus seguidores.

Villagrán se convirtió en una voz de lucha para otras mujeres que atraviesan por el mismo escenario.

“El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía. Para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como seis oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios, todo tipo de consejos, de videos. No sabía donde refugiarme, me sentí tan perdida… Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar”, se puede leer en un post que compartió.

Tan sólo un año después, ‘Vaviriva’, como se le conoce en redes sociales, anunció emocionada que estaba libre de cáncer.

Tras el enorme desafío de salud, Vanesa comenzó a ejercer un rol clave para ‘Kiko’ al volverse su manager, organizando sus giras, coordinando sus presentaciones, gestionando su agenda, pero también cuidando su imagen y usando su presencia en redes sociales para informar a los seguidores de Villagrán papá.

Sube la temperatura

Fue también en 2023 cuando Vanesa decidió abrir una cuenta en OnlyFans, y aunque la plataforma ofrece contenido erótico para adultos, la hija de ‘Kiko’ asegura que la utiliza como una forma de expresión libre, de empoderamiento personal y como fuente de ingresos.

Al apertura su cuenta, la decisión desató polémica, pues siempre ha estado relacionada con el público infantil, sin embargo, defendió su postura: “No le hago daño a nadie, no vivo de la fama de mi papá y esto es parte de mi independencia”, explicó.

Influencer vs. Florinda Meza

Recientemente, Vanesa también ha aprovechado su faceta como influencer y se ha burlado de Florinda Meza, quien ha estado en el ojo del huracán tras la serie de ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

Cabe recordar que el actor tuvo un breve romance con Meza; sin embargo, aunque él ha mencionado que no se trató de un noviazgo como tal, la actriz ha preferido lanzar comentarios poco positivos sobre su excompañero, por ello la revancha de Vanesa.

